Apex Legends dévoile Fissure, sa saison 28

Respawn Entertainment lève le voile sur la saison 28 d'Apex Legends, baptisée Fissure. Au programme, une nouvelle mécanique tactique de brèche, une refonte majeure pour Fuse et un retour aux sources pour le mode classé qui devrait ravir les vétérans du Battle Royale.
L'attente touche à sa fin pour les amateurs du Battle Royale de Respawn. Avec l'annonce officielle de la saison 28, intitulée Fissure, le studio entend redynamiser les affrontements rapprochés et offrir plus de contrôle aux joueurs d'Apex Legends
, que ce soit dans la gestion de leur inventaire ou dans leur manière d'aborder les combats urbains.
Une révolution de verre et de bris
La nouveauté la plus marquante de cette saison réside sans doute dans l'introduction des simili-fenêtres. Cette mécanique inédite transforme l'architecture des cartes Lune brisée, Bord du Monde et E-District. Ces surfaces vitrées ne sont plus de simples décors puisqu'elles deviennent des points stratégiques cruciaux
. Les assaillants peuvent désormais les briser pour créer des lignes de tir inattendues ou des voies d'infiltration, tandis que les défenseurs, jouant des Légendes de contrôle, auront la capacité de les renforcer.
Ce changement promet de bouleverser la méta défensive
. Il ne s'agit plus seulement de tenir une position, mais de gérer activement l'intégrité de son abri. Les joueurs devront choisir entre la sécurité d'une vitre renforcée ou l'opportunité d'une ouverture surprise sur l'ennemi. Cette couche tactique supplémentaire risque de rendre les fins de zone particulièrement nerveuses
.
Fuse et le retour du largage classique
Côté casting, l'expert en explosifs Fuse reçoit une refonte complète, incluant une nouvelle version de son ultime et des ajustements tactiques. Il est accompagné par des mises à jour pour Bloodhound et Catalyst, confirmant la volonté du studio de bousculer la hiérarchie des personnages. Mais c'est surtout en mode classé que le changement se fera sentir avec l'abandon des zones de largage contrôlées au profit du traditionnel vaisseau de transport
.
Respawn justifie ce retour en arrière par la nécessité de redonner sa liberté au joueur : « En ramenant tout le monde dans le vaisseau de transport pour commencer la partie, nous espérons vous redonner un contrôle total.
»
Enfin, la saison 28 n'oublie pas l'expérience utilisateur
. De nouvelles options audio avancées permettront de régler finement le volume des dialogues et des annonces. Parallèlement, le mode Bot Royale évolue pour permettre la progression des défis et le gain d'XP sans plafond, idéal pour s'entraîner sans pression. Pour couronner le tout, le jeu célèbre son septième anniversaire avec un suivi de récompenses gratuit, disponible du 10 février au 10 mars 2026
, mettant à l'honneur les créations de la communauté. Rappelons que Respawn et EA ont également partagé une mauvaise nouvelle pour les joueurs évoluant sur Nintendo Switch
.
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