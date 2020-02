Apex Legends : Des changements majeurs apportés à la carte pour la Saison 4

Alors que la Saison 4 d'Apex Legends sera disponible d'ici quelques heures, dans la soirée du 4 février, à l'occasion du premier anniversaire du battle royale de Respawn Entertainement, les développeurs ont partagé quelques nouvelles informations sur les modifications apportées à Bord du Monde.

Extracteur planétaire

Capitol City, coupé en deux

Courant ascendant

Campement

Racks d'armes

À l'approche de la quatrième saison d', appelée, Jason McCord, directeur de la conception du titre, nous fait part de quelques-uns des choix majeurs qui ont orienté les mises à jour de la carte Bord du Monde. L'objectif des développeurs, lorsqu'une carte est actualisée, est d'amener les joueurs à prendre de nouvelles décisions.À la fin de chaque saison, chacun des joueurs finira par avoir un ou plusieurs endroits qu'il n'hésitera pas à privilégier en début de partie, ce qui aura pour effet d'uniformiser progressivement ses parties. L'équipe en charge de la conception de la carte se doit d'offrir de nouvelles options pour aborder le jeu, afin que chaque saut, chaque rotation ou chaque combat puissent paraître différents.Bien évidemment, laapportera son lot de nouveautés, et la carte n'y échappera pas. L'un des changements majeurs est, sans aucun doute, l'arrivée d'un extracteur planétaire que Hammond Robotics utilise pour collecter des métaux précieux issus du noyau de la planète à des fins, pour le moment, inconnues. Au vu du caractère instable et volcanique proposés par Bord du Monde, de nombreuses et immenses failles, remplies de lave, ont été ouvertes par l'extracteur planétaire, duquel un large faisceau rouge émanera de cet extracteur, permettant aux joueurs présents sur l'île de se situer plus facilement.Les joueurs ayant pris part à la saison 3, en découvrant notamment la carte Bord du Monde, savent à quel point le dépôt de carburant peut être une zone particulièrement dangereuse, surtout durant les derniers instants d'une partie. Ce point d'intérêt étant situé au centre de la carte, le modifier permet aux joueurs de profiter plus régulièrement du nouveau contenu.Particulièrement imposant et doté de plusieurs niveaux, l'extracteur planétaire proposera de nombreuses options de gameplay inédites. Les tierces parties, s'ajoutant à des combats déjà engagés, devraient être plus prévisibles et faciles à contrer grâce aux longs couloirs menant au centre du complexe.Capitol City était, durant la saison 3, l'une des zones préférentielles des joueurs, laquelle était particulièrement riche en action durant les premières secondes d'une partie. Cependant, l'arrivée de l'extracteur planétaire a, comme sous-entendu précédemment, occasionnée quelques modifications sur la carte. Une faille, au fond de laquelle il faudra faire attention à ne pas tomber, coupe désormais Capitol City en deux, redéfinissant la ville en deux parties distinctes, proposant un butin propose.Les joueurs auront l'occasion de franchir la faille en passant par une tyrolienne ou sur un pont de gratte-ciel effondré. Bien évidemment, les équipes stratégiques comprendront que le contrôle de ces zones pourra leur permettre de prendre un avantage certain sur leurs adversaires du jour, à moins que des Légendes ennemies, Pathfinder ou Octane, n'utilisent leur capacité ultime pour faire traverser leur équipe n'importe où.La première version de la faille béante située au cœur de Capitol City pouvait être particulièrement punitive pour les joueurs ayant mal évalué un saut. Cependant, les développeurs n'ont pas voulu que les joueurs se détournent de la carte suite à une mauvaise expérience. C'est pourquoi une pression d'air chaud de la lave vous permettra de remonter lentement de l'autre côté du gouffre. Cependant, cette sécurité n'est pas sans punition puisque les joueurs recevront 25 points de dégâts et remonteront à faible allure tout en étant à la troisième personne, permettant aux ennemis présents aux alentours de leur tirer dessus sans grande difficulté.Campement est un nouveau point d'intérêt localisé dans les champs enneigés situés entre l'épicentre et Skyhook. Il a été créé afin de dépeupler d'autres lieux tels que Capitol City, la raffinerie ou encore l'épicentre. Il permettra également de nouvelles rotations comme l'accès à Skyhook par le tunnel ferroviaire. Ce point d'intérêt étant relativement petit, les développeurs ont souhaité lui donner un attrait supplémentaire en créant des racks d'armes.Les racks d'armes garantissent l'accès à des armes, lesquelles sont disposées sur des râteliers dans les différents bâtiments du campement. Les joueurs privilégiant une bonne arme à un bon point de chut auront un nouveau choix à faire. Les développeurs espèrent que cette nouveauté pourra bousculer les règles établies du Battle Royale, et sont impatients de voir l'influence d'un tel endroit.