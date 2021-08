Apex Legends : Considéré comme étant trop fort, Seer va être nerfé

Apex Legends ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Apex Legends France

En effet, vous l'aurez sans doute remarqué, mais, ces derniers ayant rapidement compris qu'. Selon l'équipe en charge du développement d'Apex Legends, c'était une réelle volonté pour que Seer soit une Légende puissante et prisée dès sa mise en place. Cependant, au vu des derniers retours, il semblerait qu'il soit bien plus fort que prévu.Obi « Seer » Edolasim, de son nom complet, a été lancé avec. Néanmoins, bien que ses capacités remplissent leur rôle, elles sont. Lors d'une session AMA (Ask Me Anything),, développeur chez Respawn Entertainment, a confirmé que l'équipe était heureuse que les nouveaux éléments de gameplay proposés par Seer aient « suscité de nombreuses discussions auprès de la communauté ».« Ceci étant dit, Seer est probablement un peu trop fort pour le moment et recevra des mises à jour afin de l'équilibrer dans un prochain patch », a ajouté Travis Primm. Le développeur admet quecomme il peut l'être dans le méta actuelle, prétextant que les Légendes lancées par le passé n'étaient pas bien populaires du fait de leur manque de compétitivité.Seer ne devrait pas être la seule et unique Légende à recevoir quelques modifications lors de la prochaine mise à jour. En effet, il semblerait que, sans pour autant en savoir plus à l'heure actuelle. Rendez-vous dans quelques jours et/ou semaine afin d'en apprendre plus sur ces futurs remaniements.