Apex Legends : Comment signaler un cheater/tricheur ?

Comment signaler un cheater/tricheur sur Apex Legends ?

À l'instar de très nombreux jeux de tir multijoueur, qui plus est free-to-play,. Que ce soit en utilisant un aimbot, un wallhack ou encore un boost de vitesse, ces derniers sont très nombreux et n'hésitent pas à ruiner nos parties, pour leur simple plaisir personnel. Pour les combattre, la plupart des développeurs permettent de les signaler facilement, directement en jeu. C'est le cas pour le battle royale de Respawn, mais le procédé n'est pas si simple que cela.Contrairement à certains jeux, où un bouton « Signaler » apparaît dès la fin de votre partie,, à l'image de Battlefield V. Une fois tué, vous devrez vous rendre dans l'onglet du milieu, « INFOS ÉLIMINATION ». Ici, vous aurez plusieurs informations concernant la personne vous ayant éliminé et, si vous pensez qu'il s'agit d'un cheater, vous pourrez le signaler. Il suffit d'appuyer sur la touche indiquée (R par défaut sur PC). Vous pourrez alors choisir la raison de la signalisation.Notez que vous pouvez également signaler un coéquipier, si celui-ci est un tricheur, ou a adopté un comportement irrespectueux en partie. Vous pouvez le faire via l'onglet « DÉTAILS », ou directement en jeu, en appuyant la touche TAB (PC) ou menu (consoles) et vous rendre dans la partie « ESCOUADE ». Appuyez sur le point d'exclamation situé sous le joueur que vous souhaitez signaler.Malheureusement, si vous n'avez pas pensé à signaler, vous pouvez toujours le faire manuellement, en envoyant un rapport via le site d' EasyAntiCheat , qui est le logiciel anti-triche d'Apex Legends. Cela vous demandera toutefois d'avoir l'ID du joueur, ce qui ne sera pas forcément le cas.Cependant, nous n'avons aucun suivi pour savoir si le signalement a porté ses fruits ou non. Espérons que Respawn et Electronic Arts améliorent tout cela, afin d'être encore plus efficace et éradiquer les cheaters sur Apex Legends