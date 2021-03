Apex Legends : Comment récupérer les ravitaillement Twitch Drop

Comment récupérer les récompenses Apex Legends sur Twitch ?

1 heure → Module de suivi du total de victoires pour Mirage

2 heures → Badge rare "Mention honorable"

3 heures → Pose de bannière rare "Numéro 1"

4 heures → Image de bannière légendaire "Collecte de métal"

Depuis plusieurs années, nombreux sont les jeux à proposer à leur communauté de récupérer gratuitement quelques skins ou divers autres éléments via Twitch. Que ce soit Sea of Thieves, FIFA de temps en temps ou encore Rust pour ne citer qu'eux, les joueurs peuvent ajouter sans dépenser le moindre sou de nouveaux éléments dans leur inventaire, simplement en regardant une ou plusieurs chaînes sur Twitch., ce qui permettra aux amateurs du battle royale de mettre la main sur plusieurs cosmétiques, simplement en regardant une chaîne spéciale à un certain moment.Dans un premier temps, et comme toujours dans ce genre de cas,(plus d'informations ici si besoin). Une fois que l'opération est effectuée, vous allez devoir regarder pendant un certain temps la chaîne Twitch d'EA, lors des compétitions esport.Le premier rendez-vous est donné pour les joueurs lors des play-offs du Circuit hivernal des Global Series, qui se dérouleront le week-end du 27 et 28 mars 2021. Plus vous regarderez longtemps, plus vous débloquerez de récompenses :Ces récompenses sont bien évidemment disponibles pour toutes les plateformes et apparaissent dans l'inventaire environ 24 heures après avoir été débloquées. Il suffit juste de lier le compte sur lequel vous souhaitez recevoir la récompense, comme expliqué ci-dessus.D'autres événements de ce genre devraient être programmés dans les mois à venir. Cela a notamment pour but d'encourager la communauté à s'intéresser à la scène esportive d'Apex Legends.