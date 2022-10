Apex Legends commence le teasing de sa prochaine carte

La nouvelle carte d'Apex Legends teasée ?

You should check your messages. pic.twitter.com/c1a64IMzUA — Apex Legends (@PlayApex) October 13, 2022

Alors que la fin de saison Prédation arrive tout doucement, les développeurs d'commencent leur teasing habituel pour les événements à venir. Et comme chaque fin d'année, il semble que nous ayons droit à du contenu plutôt intéressant et massif. En effet, comme nous avons pu le voir sur les réseaux sociaux, une étrange image a fait son apparition, quelques jours après une première image intrigante, mettant en avant une conversation entre plusieurs personnages que nous ne connaissons pas vraiment.Sur une tablette, nous pouvons effectivement lire une conversation,(ces derniers sont disponibles en jeu depuis quelques jours et peuvent être craftés en échange de 125 matériaux, octroyant une arme équipée). Celui-ci semble êtreCela sous-entend donc qu', en fuite depuis quelque temps. D'ailleurs,, entre octobre et novembre, ce qui amplifie cette idée.Ce teasing pourrait aussi mettre en avant la prochaine Légende du battle royale, une certaine « Madame Smith ». Dans tous les cas, nous en saurons plus à propos des nouveautés d'Apex Legends d'ici quelques jours. Les informations officielles devraient être publiées d'ici à la fin du mois d'octobre, pour une sortie de la saison 15 début novembre.