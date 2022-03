Apex Legends : Atteindre les 100 millions de joueurs a été un moment mémorable, selon le directeur du jeu

Trouver l'équilibre entre pousser très fort pour accomplir toutes les choses pour lesquelles l'équipe est si passionnée et excitée et la nécessité de maintenir une équipe saine sur le long terme est l'une des choses les plus difficiles à faire dans un jeu en direct.

Il y a un peu plus de trois ans sortait, sans aucune campagne marketing, Apex Legends , le battle royale d'Electronic Arts et Respawn issu de l'univers de Titanfall. En quelques jours, des dizaines de millions de joueurs ont tenté l'expérience, qui a depuis bien évolué, avec de nouvelles Légendes, de nouvelles armes et de nouvelles cartes, entre autres. À l'occasion d'une interview avec The Loadout , jusqu'à maintenant.Selon lui, et malgré les nombreuses choses positives qui sont arrivées depuis février 2019,. Le fait est que l'équipe fait cela « parce que nous voulons faire des jeux que tout le monde peut apprécier », et voir qu'autant de personnes s'étaient lancées dans l'expérience était « particulièrement mémorable pour nous ».Concernant la chose la plus dure, le plus grand défi,Il conclut son message en expliquant que travailler sur un jeu qui évolue avec le temps est également une chance merveilleuse « car nous pouvons continuer à construire et à faire évoluer le jeu chaque jour. »La communauté ne devrait pas régresser dans les mois à venir, puisque le battle royale va encore se doter de certaines nouveautés. Une version mobile va également débarquer d'ici peu de temps, permettant une meilleure accessibilité.