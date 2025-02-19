Apex Legends : Après avoir été détestée de tous, Ash devient la Légende la plus jouée (et de loin)

Les récents changements apportés à Ash ont permis à la Légende de devenir celle qui est la plus jouée, et de loin, par les joueurs.
La saison 24 d'Apex Legends
a bouleversé la méta du jeu avec de nombreuses modifications, dont un buff massif pour Ash
. Autrefois l'une des Légendes les moins sélectionnées, elle est désormais la plus jouée, avec un taux de sélection dépassant les 27 %, contre 4 % avant la mise à jour
.
Ce revirement spectaculaire est principalement dû à sa nouvelle capacité passive, Prédation implacable, qui lui permet d'effectuer un dash en plein vol toutes les quelques secondes
.
Un dash jugé trop puissant par les joueurs
La nouvelle compétence d'Ash a immédiatement été qualifiée de « complètement cassée
» par la communauté. Une partie des joueurs la trouve trop puissante, notamment parce que sa recharge est très rapide. Avoir une Ash dans son équipe offre alors de nouvelles perspectives « C'est fou à quel point elle offre du contrôle et de la vitesse
» explique un joueur sur Reddit.
Le dash réplique une technique avancée du jeu appelée super glide, qui booste la vitesse du personnage. Contrairement à cette mécanique qui exige une exécution précise des touches de saut et d'accroupissement, le dash d'Ash ne nécessite qu'un simple appui sur la touche de saut en l'air, ce qui le rend beaucoup plus accessible
.
Sur PC, combiné au tap-strafing, il permet à Ash d'être extrêmement insaisissable et ultra mobile, rendant les duels contre elle encore plus frustrants pour ses adversaires.
Au sommet du pick rate
Comme nous vous le disions, Ash n'avait jamais dépassé les 5 % de sélection
depuis que les chiffres sont visibles sur le site apexlegendsstatuts. Or, avec la publication de la saison 24 d'Apex Legends, la Légende a connu un bon en avant particulièrement puissant, passant immédiatement à 15 %
. En quelques heures, elle a dépassé les 20 % et atteint maintenant 27 % de pick rate,
ce qui est tout simplement bluffant. Jamais une Légende n'avait autant dominé les lobbies.
Certains joueurs réclament un ajustement pour rééquilibrer la méta ou pour que toutes les Légendes soient plus mobiles. Dans tous les cas, il y a de grandes chances pour que Electronic Arts et Respawn réagissent assez vite
, pour garder un équilibre dans Apex Legends. Il n'est jamais bon de voir un personnage être surpuissant dans les jeux compétitifs. En attendant, n'oubliez pas qu'il est possible de récupérer du contenu gratuit pour la Légende, comme des skins
.
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