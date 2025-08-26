Apex Legends annonce un gros nerf qui était attendu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 août 2025 à 16h15
Respawn a enfin corrigé le RE-45, jugé beaucoup trop puissant depuis le début de la saison 26. Chargeur réduit, recul accru et projectiles plus petits, le pistolet énergétique ne devrait plus dominer la méta.
Apex Legends annonce un gros nerf qui était attendu
Depuis le lancement de la saison 26 d'Apex Legends, un seul son résonnait partout : les rafales du RE-45. Longtemps considéré comme une arme secondaire peu fiable, le pistolet est devenu incontournable cette saison après avoir reçu un buff majeur. Passé aux munitions énergétiques, il tirait désormais en rafales accélérées, à la manière du Nemesis, ce qui le rendait redoutable à toutes les distances rapprochées. Le résultat était sans appel, la majorité des joueurs en classé utilisaient deux RE-45, transformant le Battle Royale en une guerre de pistolets surpuissants.

Un nerf attendu par la communauté pour le RE-45

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Le RE-45 a été amélioré avec la saison 26.

Dans son dernier patch, Respawn a décidé de rééquilibrer l'arme avec plusieurs changements importants :
  • La taille du chargeur a été réduite de trois balles à tous les niveaux.
  • Le recul horizontal et vertical a été augmenté, rendant le maniement plus difficile.
  • La taille du projectile a été réduite, obligeant les joueurs à viser avec davantage de précision.
Ces changements, d'ores et déjà actifs, devraient empêcher le RE-45 de « one-clip » un adversaire (l'éliminer avec un seul chargeur), un problème qui rendait l'arme totalement déséquilibrée.

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Un retour à une méta plus variée

Ce nerf ramène le RE-45 au niveau des autres armes secondaires. Si certains joueurs regretteront la disparition de cette arme surpuissante qui boostait leur K/D, beaucoup saluent une correction nécessaire pour la santé du jeu. L'arme reste viable, mais les combos plus classiques comme la Flatline et la Volt devraient reprendre leur place dans la méta.

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Autres changements du patch

En parallèle, Respawn a aussi augmenté le taux d'apparition des EVO Harvesters, avec la possibilité d'en voir apparaître plusieurs sur un même point d'intérêt. Une modification secondaire qui passe toutefois inaperçue face au nerf du RE-45.

Avec ce rééquilibrage, Respawn espère calmer la frustration des joueurs face à la domination d'une seule arme. Le RE-45 ne disparaît pas, mais il ne devrait plus dicter le rythme des parties classées. Reste à voir si d'autres ajustements viendront modifier la méta dans les prochaines semaines. Pour rappel, les joueurs peuvent actuellement profiter d'un événement spécial dans Apex Legends.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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