Apex Legends : L'événement Jeux galactiques apporte le mode Joker boosté et la batte Frappe suprême

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 août 2025 à 18h12
Du 19 août au 9 septembre 2025, Apex Legends accueille l'événement Jeux galactiques avec un mode Joker enrichi, une nouvelle mécanique de jeu, la batte Frappe suprême et de nombreuses récompenses cosmétiques limitées.
Apex Legends : L'événement Jeux galactiques apporte le mode Joker boosté et la batte Frappe suprême
Le premier événement de la nouvelle saison d'Apex Legends est sur le point d'arriver. Respawn transforme les Terres Sauvages en un terrain d'expérimentation inédit. Pendant trois semaines, les joueurs peuvent profiter d'un mode Joker revisité, doté de jokers à fabriquer pour débloquer des capacités spéciales, tout en mettant la main sur des objets exclusifs, dont une arme de mêlée universelle flambant neuve.

Un mode Joker revisité

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La vedette de l'événement est la batte Frappe suprême, disponible pour tous en mode Joker sans condition de déblocage. Cette arme de mêlée temporaire permet d'asséner des coups puissants, d'infliger des KO spectaculaires et, après trois frappes réussies, de projeter plusieurs ennemis à la fois. Elle est récupérable dans les packs de soutien Joker durant toute la période de l'événement.

Les réplicateurs introduisent également un nouveau type d'objets à fabriquer : les jokers. Ces bonus temporaires apportent des améliorations variées, comme la course sur les murs, une force d'impact accrue, des dégâts de mêlée augmentés ou encore un rechargement plus rapide des capacités. De nouveaux emplacements se débloquent au début des manches 1, 2 et 3, permettant d'équiper jusqu'à trois jokers simultanément.

Parmi les jokers disponibles :
  • Propulsion sidérante → Confère une capacité de propulsion.
  • Rechargement → Recharge les boucliers en courant.
  • Espace personnel → Augmente la force d'impact en mêlée.
  • Dégâts à foison → Accroît les dégâts de mêlée.
  • Rapport de situation → Révèle la position des ennemis mis à terre.
  • Course sur les murs → Permet de courir sur les murs.
  • Charge rapide → Réduit le temps de recharge des capacités tactique et ultime.
Cette mécanique restera intégrée au mode Joker et sera amenée à évoluer dans de futures mises à jour. Le mode reprendra sa forme classique du 9 au 15 septembre 2025.

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Récompenses et cosmétiques exclusifs

Comme à chaque fois, des récompenses exclusives pourront être obtenues. En complétant les défis quotidiens de l'événement, les joueurs gagnent de l'honneur à échanger dans la boutique Jeux galactiques. Les récompenses incluent des skins légendaires pour Seer, Sparrow, Gibraltar et d'autres Légendes, ainsi que des skins d'armes prestigieux pour la R-301 ou le Flatline.

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Chaque pack d'événement contient un objet d'événement garanti et deux objets standard, sans doublon d'objet d'événement. La batte Frappe suprême est également disponible via ces packs, dans une version de mêlée universelle plus compacte que celle du mode Joker. Enfin, les joueurs pourront personnaliser cette arme grâce à trois skins inédits et une caisse de frag assortie, échangeables contre des fragments exotiques. Les objets cosmétiques limités resteront disponibles uniquement pendant l'événement.

Miniature vidéo

Rendez-vous dès le 19 août 2025 pour découvrir l'événement Jeux galactiques dans Apex Legends.
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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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