Apex Legends : L'événement Jeux galactiques apporte le mode Joker boosté et la batte Frappe suprême

Du 19 août au 9 septembre 2025, Apex Legends accueille l'événement Jeux galactiques avec un mode Joker enrichi, une nouvelle mécanique de jeu, la batte Frappe suprême et de nombreuses récompenses cosmétiques limitées.

Un mode Joker revisité

Propulsion sidérante → Confère une capacité de propulsion.

→ Confère une capacité de propulsion. Rechargement → Recharge les boucliers en courant.

→ Recharge les boucliers en courant. Espace personnel → Augmente la force d'impact en mêlée.

→ Augmente la force d'impact en mêlée. Dégâts à foison → Accroît les dégâts de mêlée.

→ Accroît les dégâts de mêlée. Rapport de situation → Révèle la position des ennemis mis à terre.

→ Révèle la position des ennemis mis à terre. Course sur les murs → Permet de courir sur les murs.

→ Permet de courir sur les murs. Charge rapide → Réduit le temps de recharge des capacités tactique et ultime.

Récompenses et cosmétiques exclusifs









Le premier événement de la nouvelle saison d'Apex Legends est sur le point d'arriver. Respawn transforme les Terres Sauvages en un terrain d'expérimentation inédit. Pendant trois semaines, les joueurs peuvent profiter d'un mode Joker revisité, doté de jokers à fabriquer pour débloquer des capacités spéciales,, dont une arme de mêlée universelle flambant neuve.La vedette de l'événement est la, disponible pour tous en mode Joker sans condition de déblocage. Cette arme de mêlée temporaire permet d'asséner des coups puissants, d'infliger des KO spectaculaires et, après trois frappes réussies, de projeter plusieurs ennemis à la fois. Elle est récupérable dans les packs de soutien Joker durant toute la période de l'événement.Les réplicateurs introduisent également un nouveau type d'objets à fabriquer : les. Ces bonus temporaires apportent des améliorations variées, comme la course sur les murs, une force d'impact accrue, des dégâts de mêlée augmentés ou encore un rechargement plus rapide des capacités. De nouveaux emplacements se débloquent au début des manches 1, 2 et 3, permettant d'équiper jusqu'à trois jokers simultanément.Parmi les jokers disponibles :Cette mécaniqueet sera amenée à évoluer dans de futures mises à jour. Le mode reprendra sa forme classique du 9 au 15 septembre 2025.Comme à chaque fois, des récompenses exclusives pourront être obtenues. En complétant les défis quotidiens de l'événement, les joueurs gagnent de l'à échanger dans la boutique Jeux galactiques. Les récompenses incluent des skins légendaires pouret d'autres Légendes, ainsi que des skins d'armes prestigieux pour la R-301 ou le Flatline.Chaque pack d'événement contient un objet d'événement garanti et deux objets standard, sans doublon d'objet d'événement. La batte Frappe suprême est également disponible via ces packs, dans une version de mêlée universelle plus compacte que celle du mode Joker. Enfin, les joueurs pourront personnaliser cette arme grâce à trois skins inédits et une caisse de frag assortie, échangeables contre des fragments exotiques. Les objets cosmétiques limités resteront disponibles uniquement pendant l'événement.Rendez-vous dès le 19 août 2025 pour découvrir l'événement Jeux galactiques dans Apex Legends.