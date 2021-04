Apex Legends annonce l'événement Jeux de guerre

Événement Jeux de guerre sur Apex Legends

Seconde chance Chaque légende bénéficie d'une réapparition gratuite par partie, gardant le même stuff qu'avant sa mort.

Ultrazones

La carte sera dotée de plusieurs points chauds, lesquels sont davantage équipés de butin épique, mais aussi proche d'un point d'ignition, matérialisé par des bulles, qui permettent de restaurer votre santé et shield lorsque vous allez à l'intérieur de celles-ci.

Auto-Bannières Peu de changement ici, puisque la seule modification est que, quand un coéquipier meurt, la bannière est automatiquement ramassée.

Tuer le temps Chaque élimination réduira le temps de la manche. Si de nombreuses ont lieu dans la même manche, celle-ci durera moins longtemps et le cercle se refermera plus vite, ce qui promet des parties encore plus intenses.

Régénération de blindage Comme l'indique le nom, le blindage se régénéra naturellement. Vous gagnerez 12 points toutes les secondes et il faudra patienter 8 secondes après avoir subi des dégâts pour qu'elle démarre. Notez qu'il n'y a pas de cellules de bouclier dans le butin au sol.



Seconde chance → du mardi 13/04 au jeudi 15/04

du mardi 13/04 au jeudi 15/04 Ultrazones → du jeudi 15/04 au lundi 19/04

du jeudi 15/04 au lundi 19/04 Auto-bannières → du lundi 19/04 au mercredi 21/04

du lundi 19/04 au mercredi 21/04 Tuer le temps → du mercredi 21/04 au vendredi 23/04

du mercredi 21/04 au vendredi 23/04 Régénération de blindage → du vendredi 23/04 au mardi 27/04

Pour apporter un petit vent de fraicheur et surtout de nouvelles façons de jouer à, Respawn et Electronic Arts viennent d'annoncer la tenue d'un nouvel événement, dès ce mardi 13 avril. Nommé, il introduira, à tour de rôle, cinq modes de jeu, lesquels bousculent les règles telles que nous les connaissons sur le champ de bataille.Ainsi, dès le 13 avril 2021 et jusqu'au 27 du même mois, la communauté d' Apex Legends pourra découvrir cinq modes temporaires, qui seront disponibles les uns après les autres en lieu et place de la playlist normale :Ces modes seront donc introduits dès le 13 avril, selon le modèle suivant :Bien évidemment, comme souvent lorsqu'un événement est mis en place,. Parmi elles, nous retrouvons des skins épiques pour Rampart et le Répéteur 30-30, mais aussi cinq niveaux pour le Passe de combat. De nouveaux skins pour Pathfinder, Wraith, Lifeline, Gibraltar, Mirage et Bloodhound seront également de la partie, tout comme des badges inédits.