Apex Legends accueille enfin une nouvelle Légende avec sa saison Accélération, qui se dévoile

Respawn Entertainment prépare le lancement de la nouvelle saison d'Apex Legends, baptisée Accélération. Prévue pour le 5 mai, cette mise à jour majeure introduit Axle, une Légende hyper-mobile, des mécaniques de jeu inédites et des ajustements cruciaux pour dynamiser les affrontements.

La prochaine saison d'Apex Legends, judicieusement nommée Accélération, s'apprête à bouleverser les habitudes des joueurs dès le 5 mai prochain. Electronic Arts et Respawn Entertainment ont dévoilé une bande-annonce explosive mettant en lumière une méta ultra-dynamique, pensée pour récompenser les prises de risques. Au programme : une nouvelle Légende, des mécaniques de résurrection inédites et des ajustements très attendus pour équilibrer le jeu.

Axle, la nouvelle reine de la vitesse

Le roster d'Apex Legends s'agrandit (enfin) avec l'arrivée d'Axle, une pilote hyper-compétitive dotée de modifications corporelles impressionnantes. Conçue pour les joueurs qui aiment l'action frénétique, elle promet de transformer le champ de bataille en véritable circuit de course. Son kit de compétences est entièrement orienté vers la mobilité extrême et la pression agressive. Il s'agit de la première arrivée depuis Sparrow, il y a un an.

Grâce à sa capacité passive nommée Dérapage, Axle bénéficie de mouvements beaucoup plus précis lors de ses glissades. Sa capacité tactique, le Nitroportail, lui permet de se propulser à très grande vitesse pour surprendre ses adversaires ou fuir une situation critique. Enfin, sa capacité ultime déploie le drone Impulsion, un engin explosif capable de traquer les ennemis et de les déloger de leurs abris. Les développeurs promettent une prise en main intuitive mais très technique.

Des mécaniques inédites pour révolutionner les parties

Au-delà de cette nouvelle héroïne, la saison Accélération introduit des fonctionnalités majeures qui vont modifier la façon dont les équipes abordent les combats. La gestion des soins et des réanimations bénéficie d'une refonte particulièrement intéressante pour maintenir un rythme de jeu soutenu.

Il sera désormais possible de réanimer un allié directement depuis sa caisse de frag. Cette action prendra sept secondes et s'accompagnera d'effets visuels et sonores importants, rendant l'opération risquée. De plus, un système de pénalité de temps s'appliquera en cas de morts successives. En parallèle, une fonctionnalité de soin en chaîne fait son apparition. Les joueurs pourront mettre plusieurs objets de soin en file d'attente, permettant une régénération automatique sans avoir à repasser par les menus en plein combat.

Cette nouvelle façon de ramener vos camarades au combat se présente comme une récompense pour les équipes qui réussissent à sécuriser et maintenir une zone.

Mises à jour des Légendes et nouveautés cosmétiques

L'équipe de développement a également pris le temps de revoir l'équilibre de certaines Légendes existantes. Ces ajustements visent à rendre le casting plus homogène et à offrir de nouvelles options tactiques aux escouades.

Conduit voit ses capacités défensives renforcées avec deux charges de Transfert radieux dans son kit de base et des améliorations de niveau 3 très puissantes, comme le bouclier temporaire immédiat. De son côté, Vantage gagne en flexibilité. Son fusil de précision ultime est plus réactif et dispose de nouvelles options de visée pour les combats rapprochés. Enfin, les collectionneurs pourront tenter d'obtenir les Lames jumelles, une nouvelle arme de mêlée universelle mythique mêlant arts martiaux et technologie laser. Les joueurs compétitifs devront quant à eux patienter jusqu'à la saison 32 pour découvrir la refonte majeure du mode classé.

La saison Accélération arrive ce 5 mai dans Apex Legends, avec de jolis changements. De quoi confirmer le regain d'intérêt du battle royale ? Réponse d'ici quelques jours. N'hésitez pas à nous dire par l'intermédiaire des commentaires si cette annonce vous plaît ou non.