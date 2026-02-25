Apex Legends a enfin appliqué un nerf pour Octane

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 février 2026 à 11h11
Respawn continue d'ajuster la méta de la Saison 28 d'Apex Legends. Alors qu'Octane, jugé trop puissant, subit un nouveau nerf ciblant sa capacité Fortifié, la situation de Fuse préoccupe la communauté. Sa récente refonte est loin de faire l'unanimité, laissant l'expert en explosifs sur la touche.
Apex Legends a enfin appliqué un nerf pour Octane
La Saison 28 d'Apex Legends, baptisée Fissure, continue de faire couler beaucoup d'encre et de code. Respawn Entertainment vient de déployer un correctif urgent ciblant spécifiquement Octane, le personnage le plus populaire du jeu, tout en laissant les amateurs de Fuse dans une situation délicate. Si l'objectif affiché est d'assainir la méta, les résultats de ces ajustements créent une fracture au sein de la communauté.

La fin de l'invincibilité pour Octane

Depuis sa récente refonte lors de la mise à jour majeure de la saison précédente, Octane dominait les débats de manière disproportionnée. L'ajout de l'attribut Fortifié à son stimulant le rendait non seulement ultra-rapide, mais aussi capable d'encaisser les dégâts comme un tank, une combinaison jugée oppressive par de nombreux joueurs. Respawn a donc tranché, l'attribut Fortifié est supprimé lorsque le stimulant est actif, et le boost de vitesse a été légèrement réduit.

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Les développeurs justifient cette décision par des données sans appel. Selon eux, le taux de sélection et le pourcentage de victoires d'Octane restaient à un niveau « malsain » malgré un premier correctif fin janvier. L'objectif était simple, conserver l'utilité de sa refonte tout en éliminant les pics de puissance qui rendaient les duels contre lui quasi impossibles.
Au cours de la première semaine de la saison, Octane était encore choisi et gagnait des combats à un rythme que nous considérons comme malsain. C'est la donnée sur laquelle nous devions agir, en nerfant ce que nous considérons comme les éléments les plus problématiques de la récente mise à jour d'Octane.

Le cas désespéré de Fuse

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Si les joueurs d'Octane doivent réapprendre à jouer avec plus de prudence, ceux de Fuse vivent une véritable désillusion. La refonte de l'expert en explosifs, censée le remettre sur le devant de la scène en ce début de mois de février, est un échec cuisant aux yeux de ses adeptes. Son nouvel ultime manque cruellement d'impact, certains joueurs rapportant même qu'il n'inflige parfois aucun dégât, bug ou non.

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Respawn a admis avoir retardé le nerf d'Octane pour observer si la refonte de Fuse pourrait naturellement contrer la domination du casse-cou. La réponse est malheureusement négative. Le taux de sélection de Fuse a chuté de près de 16 % depuis le début de la saison selon les données d'Apex Legends Status

Alors que la communauté digère ces changements, les regards se tournent déjà vers l'avenir. Respawn a dévoilé une feuille de route ambitieuse menant jusqu'au début de l'année 2027, confirmant l'arrivée d'une nouvelle Légende pour la Saison 29. En attendant, les joueurs déçus par l'état actuel de Fuse retournent vers des valeurs sûres comme Bangalore ou Revenant, qui a vu son pick rate bondir, espérant que les développeurs accorderont bientôt autant d'attention au grenadier qu'ils en ont consacré à réduire la puissance d'Octane.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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