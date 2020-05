Anthem : La refonte est « un long processus »

La petite équipe en charge du développement de la nouvelle version d'Anthem explique que le chemin sera long, puisqu'il a fallu repartir de zéro.

An update on Anthem from Christian Dailey.https://t.co/yKNmt5l3Sh — BioWare (@bioware) May 15, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, et fait suite à sa sortie ratée et un manque cruel de joueurs. Très attendu, suite à de multiples reports, le titre de BioWare n'a pas reçu le succès escompté par les développeurs, et ses défauts auront eu raison de lui,Depuis l'annonce de cette refonte, BioWare et Electronic Arts ne nous ont pas donné d'information quant à l'avancée du projet, jusqu'à ce début du mois de mai, où Christian Dailey, directeur de BioWare, s'est exprimé. Ainsi, nous apprenons qu'il va falloir se montrer patient avant d'en savoir davantage, étant donné que la refonte est « un long processus ». Outre le fait que les développeurs sont repartis de zéro pour travailler sur de bonnes bases, l'équipe restreinte ne permet pas d'avancer très rapidement, même si celle-ci autorise « davantage d'agilité qu'une équipe plus grande ».Ainsi,. Nous pourrons d'ailleurs, peut-être, avoir un aperçu de certaines nouveautés prochainement,, mais ces derniers préviennent que les choses que nous voyons peuvent finalement être abandonnées.Nous ne savons pas encore quand sortira, ou sa toute nouvelle version, mais une chose est sûre, BioWare prendra, cette fois-ci, le temps nécessaire afin que l'expérience soit la plus parfaite possible. Chaque nouvelle information sur l'avancée du projet sera partagée sur le blog