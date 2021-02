Anthem : La refonte est finalement annulée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

BioWare a annoncé ce 24 février dans la soirée queLes raisons de cet abandon ne sont pas vraiment évoquées, mais le contexte difficile lié au COVID-19 et au stress qu'il engendre est mentionné. « le travail à domicile pendant la pandémie a eu un impact sur notre productivité et tout ce que nous avions prévu en tant que studio avant le COVID-19 ne peut pas être accompli sans stress excessif pour nos équipes. »Bien que Jason Schreier avait annoncé la possibilité de l'abandon d'Anthem Next , il s'agit d'une nouvelle assez surprenante,, ce qui avait suscité des retours plutôt positifs, puisqu'une multitude de joueurs comptaient sur cette refonte pour profiter enfin d'Anthem, qui manquait cruellement de contenu lors de son lancement, en février 2019.Christian Dailey, producteur exécutif chez BioWare, est bien évidemment déçu, étant donné c'est ce projet qui l'a amené à rejoindre BioWare. Toutefois, il tient à préciser que les serveurs resteront pour le moment ouverts,Concernant BioWare, le studio se concentre dorénavant et sans surprise sur Dragon Age et Mass Effect, dont deux nouveaux opus sont en préparation, sans oublier Star Wars : The Old Republic, qui recevra encore des mises à jour.