Un mois de mars record du côté de Nintendo et Animal Crossing: New Horizons

La firme nippone Nintendo et son titre phare Animal Crossing: New Horizons ont mené la danse durant le mois de mars 2020.

Liste des jeux les plus vendus au mois de mars 2020

Animal Crossing: New Horizons Call of Duty: Modern Warfare MLB: The Show 20 Resident Evil 3 NBA 2K20 Doom Eternal Persona 5: Royal Grand Theft Auto V Borderlands 3 Mario Kart 8: Deluxe Nioh 2 Red Dead Redemption II FIFA 20 Super Smash Bros. Ultimate Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX Madden NFL 20 Just Dance 2020 Star Wars Jedi: Fallen Order Mortal Kombat 11 Call of Duty: Modern Warfare 2: Remastered

En ces temps difficiles avec le Coronavirus qui ne cesse de sévir dans le monde entier,annuelles comme l'E3, mais aussi la gamescom.Cependant, les nouvelles sont bonnes pour certains studios, puisque. En effet, le titre phare du moment s'inscrit comme étant le troisième meilleur lancement de tous les jeux Nintendo, battant au passage les ventes du très célèbre Call of Duty: Modern Warfare Comme l'a souligné l'analyste de jeux vidéo Mat Piscatella , sorti en 2018. De plus, New Horizons a dépassé le nombre de ventes de tous les autres titres de la licence cumulés, faisant alors de ce titre celui le plus vendu de son histoire.En ce qui concerne, dépassant ainsi celui enregistré lors de la sortie de la console hybride en 2017.Si l'on devait comparer les ventes de mars 2019 et mars 2020, nous pouvons constater, certainement dû au Covid-19 qui oblige les populations à se confiner et donc à s'occuper comme elles le peuvent.