Un clone flagrant d'Animal Crossing apparaît sur le PlayStation Store

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 octobre 2025 à 11h43
Un nouveau jeu, qui ressemble beaucoup (trop) à Animal Crossing, est arrivé sur le PlayStation Store, mais ne restera certainement pas longtemps.
Un clone flagrant d'Animal Crossing apparaît sur le PlayStation Store
Le plagiat dans le jeu vidéo est devenu chose commune, de nos jours. D'ailleurs, un certain Anime Village Online vient d'apparaître sur le PlayStation Store, et il s'agit sans doute du clone le plus frappant d'Animal Crossing jamais publié sur une plateforme officielle.

Un « nouveau jeu » qui ressemble trait pour trait à Animal Crossing

En effet, il y a très peu de temps, le jeu Anime Village Online s'est offert une page sur le PlayStation Store. Dès la première image de présentation, le doute n'est plus permis. L'illustration utilisée pour Anime Village Online semble littéralement tirée d'Animal Crossing: New Horizons. Que ce soit via l'utilisation de la palette de couleurs, la forme des éléments décoratifs ou encore le chara-design des personnages, tout reprend exactement le style graphique du fameux jeu de simulation de Nintendo. 

De plus, le texte de présentation ne fait rien pour masquer l'inspiration (ou le plagiat). La description officielle promet :
Bienvenue à Anime Village Online, un jeu de simulation de vie confortable où vous pouvez créer votre village de rêve, décorer votre maison et profiter d'un monde paisible - tout en jouant en solo ou avec des amis en ligne.
Autant de points qui montrent à quel point Anime Village Online, qui serait développé par Wisnu Sudirman, est une copie d'Animal Crossing.

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Un clone trop ambitieux pour être crédible

Le développeur listé sur le PlayStation Store, Wisnu Sudirman, prévoit une sortie pour 2027. Une date qui prête déjà à sourire tant ce projet va, sans aucun doute, rapidement disparaître sous le regard vigilant de Nintendo. Les fans n'ont pas manqué de pointer du doigt la ressemblance frappante sur les réseaux sociaux, s'amusant du fait que le jeu ait pu être approuvé par Sony.

Une réponse de la part de Nintendo ?

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Nintendo est célèbre pour défendre farouchement sa propriété intellectuelle, et il ne fait aucun doute que l'entreprise japonaise surveille déjà cette affaire de près. Il suffit d'évoquer le nom Palworld, pour le prouver. Il y a, ainsi, fort à parier qu'Anime Village Online ne restera pas longtemps sur le PS Store. Affaire à suivre...
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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steff (invité) Le 09/10/2025 à 15:41

Je comprends jamais l'interet de ces copies sur le PS Store. Aucune préco, les jeux sont supprimés au bout de qlq jours, quel est le but en fait ?