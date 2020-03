Motifs personnalisés dans Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons propose à ses joueurs d'importer des motifs personnalisés dans le but de décorer de nombreuses choses, néanmoins, ces derniers sont assez restrictifs. Il est toutefois possible, par l'intermédiaire d'un site tiers, d'ajouter n'importe quelle image.

Comment créer et importer des motifs personnalisés ?

Quelques exemples de motifs personnalisés

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Une partie intégrante de l'expérience d'provient de la personnalisation de votre île, allant des murs de votre maison à son sol en passant par vos vêtements. Un site web, appelé ACPatterns.com, vous permet d'ailleurs de pousser cette personnalisation assez facilement, vous offrant la possibilité deà partir de votre ordinateur en lieu est place du petit écran de votre Nintendo Switch. Mais une fonctionnalité bien plus utile et amusante est proposée sur cet outil à partir de laquelle vous serez en mesure de convertir facilement n'importe quelle image pour qu'elle soit adaptée à Animal Crossing: New Horizons.Afin d'importer et créer des images facilement sur le nouvel opus de la série Animal Crossing, vous n'aurez qu'à vous rendre sur le site ACPatterns.com et cliquer sur « Convert ». À partir de cette étape, vous devrez choisir une image, préalablement enregistrée sur votre ordinateur, et jouer avec les différentes options proposées afin que le rendu de votre image, grâce à la prévisualisation, soit le plus net possible. Une fois l'image désirée sélectionnée et parfaitement définie, cliquez sur « Generate QR Code ».Bien entendu, des étapes supplémentaires seront attendues afin de pouvoir profiter librement de votre image dans Animal Crossing, Nintendo n'autorisant pas aussi aisément l'utilisation d'images externes dans son titre. Pour ce faire, vous aurez besoin d'installer l'application Nintendo Switch Online sur votre téléphone, laquelle est disponible sur l' App Store et Google Play , et de la lier à Animal Crossing: New Horizons par l'intermédiaire des options du jeu (en appuyant sur la touche « - » sur l'écran d'accueil). Il est important de préciser que vous ne pourrez stocker qu'un seul et unique QR Code à la fois sur votre téléphone, pensez donc à avoir votre console à portée de main avec Animal Crossing de lancé.Pour récupérer le motif en jeu, il vous suffit, une fois QR Code généré, d'ouvrir le menu « Motifs » via l'application Nintendo Switch Online, et de cliquer sur « Lire un code QR Code » et de le scanner. Rendez-vous ensuite en jeu, sortez votre téléphone, ouvre l'application « Motifs personnalisés » puis cliqué sur « +» pour télécharger vos motifs.Malheureusement, vous devrez répéter cette action pour chaque image préparée, mais le jeu peut en valoir la chandelle. Une fois que votre jolie création sera disponible en jeu, vous pourrez l'utiliser sur vos vêtements, sur votre visage, ou encore le placer au sol.