Trouver et attraper des guêpes peut s'avérer difficile dans Animal Crossing, notamment à cause de leur dangerosité. Nous vous donnons donc quelques astuces afin de l'ajouter à votre collection.

Trouver et attraper des guêpes

Lorsque le nid tombe au sol, appuyez sur « X » pour ouvrir votre inventaire, le jeu sera alors en pause. Sélectionnez votre filet.

Faites attention, dès que le filet sera sélectionné, le jeu reprendre, et il faudra faire preuve de rapidité.

Une fois équipé de votre filet, courrez en ligne droite, puis faite un demi-tour tout en appuyant sur « A » pour attraper une guêpe .

. Si le timing est bon, vous aurez attrapé une guêpe, et vous aurez échappé à une piqûre.

Comment se soigner d'une piqûre de guêpe ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Plusieurs dizaines d'insectes sont disponibles dans, et certains d'entre eux sont relativement difficiles à trouver. Pour attraper certains de ces derniers, il faudra faire preuve de ruse et de tactique, à l'instar des, anciennement appelées abeilles.Pour mettre la main sur des, il faut obligatoirement secouer des arbres. Vous n'en trouverez pas à tous les coups, mais il s'agit de la seule technique pour les rencontrer. N'hésitez donc pas à secouer plusieurs arbres, des dizaines s'il le faut, afin qu'un nid de guêpes tombe. Une fois au sol, plusieurssortiront de ce nid et vous prendront en chasse. C'est à ce moment que les choses vont se corser, puisqu'elles peuvent vous piquer et ainsi vous amocher le visage.Néanmoins, comme vous vous en doutez, il existe une technique pour les attraper, qui est infaillible si vous effectuez les étapes au bon moment.Vous pouvez également tenter de capturer la, en étant déjà équipé de votre filet et en appuyant sur « A » dès que le nid tombe, mais l'expérience peut s'avérer plus compliquée.Finalement, sachez que lase trouve toute la journée et toute l'année.Si jamais vous vous faites piquer, sachez que vous pouvez soigner votre visage grâce à une remède. Celui-ci est disponible à l'achat chez Méli et Mélo, mais vous pouvez également débloquer un plan pour le fabriquer vous même. Pour cela, il suffit de parler à un habitant de votre île après avoir été piqué. Celui-ci aura pitié de vous et vous donnerez la recette pour créer votre propre remède.