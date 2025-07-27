Comment Animal Crossing: New Horizons a aidé des millions de joueurs à aller mieux au pire moment

Pour les fidèles de la franchise, Animal Crossing: New Horizons offre de nouvelles possibilités de personnalisation et d'exploration. Mais pour des millions d'autres, il a été synonyme d'évasion, de bien-être, de convivialité et de partage alors que le monde était mis en pause.
Lancé le 20 mars 2020, Animal Crossing: New Horizons
est le cinquième jeu de la saga principale éponyme. Dans cette simulation, vous arrivez sur une île déserte suite à la suscription d'une formule Évasion vendue par le célèbre Tom Nook. Une fois débarqué sur ces terres sauvages avec d'autres compagnons qui deviendront vos voisins, vous devez récolter des ressources, construire une maison, contribuer à l'installation de services et modeler le paysage
au gré de vos envies.
Comptant parmi les titres les plus populaires de la Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons
a occupé des millions de joueurs passionnés pendant des dizaines, voire des centaines d'heures. D'ailleurs, certaines des améliorations amenées par ce nouvel opus comme la terraformation, le service Dodo Airlines, l'exploration des îles ou le fait de pouvoir placer des objets à l'extérieur de la maison sont saluées par la communauté.
Mais plus qu'une aventure colorée ou des heures de jeu, Animal Crossing: New Horizons a été un véritable échappatoire. Grâce à lui, des millions de personnes ont pu garder le sourire et s'évader grâce au jeu vidéo
, et ce pour plusieurs raisons.
Voyager grâce à Animal Crossing: New Horizons à l'heure où tout le monde devait rester confiné
En France, Animal Crossing: New Horizons a été lancé quelques jours seulement après la mise en place du premier confinement.
Dans ce contexte sanitaire particulier, de nombreuses personnes se sont retrouvées au chômage technique et ont eu beaucoup de temps libre. Le jeu vidéo devenait alors un loisir accessible au plus grand nombre, mais aussi une alternative d'évasion. Alors que la pandémie rendait impossible les voyages, les réunions de famille, les sorties dans la nature et les interactions sociales, Animal Crossing: New Horizons permettait de faire toutes ces activités tout en se créant une vie de rêve.
Pour amener un peu de magie dans un quotidien strict et intimidant, beaucoup ont donc acheté le jeu et une console pour pouvoir en profiter.
Cet engouement a conduit à des difficultés d'approvisionnement à l'été 2020, témoignant de l'intérêt du grand public (et plus seulement des habitués de la saga) pour cette île paradisiaque où tout semble permis. D'ailleurs, avec 47,8 millions d'exemplaires vendus au 31 mars 2025
, le titre est officiellement le 2e jeu Nintendo Switch le plus vendu au monde. Mais l'évasion n'est pas la seule qualité qui explique le succès du titre.
Échanger, partager et communiquer avec les autres sans bouger de chez soi
Grâce au service Dodo Airlines, les joueurs pouvaient visiter les îles de leurs proches ou celles d'étrangers via le Nintendo Online. En utilisant cette fonctionnalité, il était possible de passer un moment convivial avec des amis, d'autant que l'île visitée pouvait accueillir plusieurs joueurs simultanément. Cela a permis à des joueurs de s'échanger des objets, de trouver l'inspiration pour personnaliser leur île, mais aussi pour créer un lien social quand toutes les réunions physiques étaient interdites.
Via ce simple outil, des joueurs ont créé des activités et des divertissements pour leurs proches. Ils organisaient des rendez-vous où chacun racontait sa journée, ses envies ou ses rêves. D'autres sont même allés plus loin en organisation des mariages dans le jeu. Une véritable communauté s'est formée autour du titre
, réunissant les générations car parents, enfants, cousins et dans certains cas grands-parents partageaient une expérience commune via le jeu.
D'ailleurs, celle-ci a été renforcée par le deuxième confinement, les joueurs retrouvant ces habitudes avec les amitiés nées de ces aventures virtuelles.
Des preuves scientifiques qui démontrent que jouer à Animal Crossing: New Horizons peut améliorer le niveau de bien-être
En plus de créer du lien social et de permettre d'oublier l'espace d'un instant le quotidien confiné, Animal Crossing: New Horizons aurait un effet bénéfique sur notre santé
. En novembre 2020, soit quelques mois seulement après le lancement du jeu, le professeur Andrew Przybylski de l'Université d'Oxford a co-réalisé l'étude « Le jeu vidéo est positivement corrélé au bien-être
».
Dans le cadre de cette étude, le professeur et ses équipes ont interrogé 3000 joueurs. Ceux-ci avaient comme points communs d'avoir récemment joué à Animal Crossing: New Horizons et à Plants vs. Zombies: La bataille de Neighborville. Ces deux jeux proposaient une dimension sociale mais un gameplay assez différent. Les scientifiques ont donc demandé aux participants si ces deux titres les avaient rendus plus heureux et mieux dans leur tête.
Or, il ressort que « les expériences de compétence et de connexion sociale par le jeu peuvent contribuer au bien-être. En effet, ceux qui prenaient du plaisir à jouer étaient plus susceptibles de déclarer ressentir un bien-être positif.
» Si aujourd'hui votre île est peut-être laissée à l'abandon, sa simple évocation suffit à vous remémorer de bons souvenirs et des moments de partage avec vos amis. Alors cet été, pourquoi ne pas reprendre un billet Dodo Airlines en direction de votre coin de paradis ?
commentaire (0)