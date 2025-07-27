Comment Animal Crossing: New Horizons a aidé des millions de joueurs à aller mieux au pire moment



le 27 juillet 2025 à 10h00 Publié par Justine Manchuelle le 27 juillet 2025 à 10h00

Pour les fidèles de la franchise, Animal Crossing: New Horizons offre de nouvelles possibilités de personnalisation et d'exploration. Mais pour des millions d'autres, il a été synonyme d'évasion, de bien-être, de convivialité et de partage alors que le monde était mis en pause.