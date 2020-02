Animal Crossing: New Horizons, une Switch, une seule île

Sa sortie est prévue dans quelques jours, le 20 mars plus précisément, et nous continuons d'en apprendre encore un peu plus concernant le très attendu Animal Crossing: New Horizons. Et aujourd'hui, il s'agit plutôt une mauvaise nouvelle pour les joueurs Switch !

