Animal Crossing: New Horizons : Un clone étrangement similaire bientôt disponible sur PS5

Exclusivité de la Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons semble pourtant avoir de la concurrence sur PlayStation 5 avec un titre à venir.
Depuis plusieurs mois, les jeux très inspirés de franchises emblématiques du jeu vidéo se sont multipliés. L'exemple le plus connu est Palworld
, qui reprend de nombreux éléments de la saga Pokémon. En décembre 2024, le jeu Wukong Sun: Black Legend (proposé sur le Nintendo eShop) était accusé de plagier Black Myth: Wukong
. Mais le 15 janvier 2025, la liste s'est allongée avec un jeu annoncé sur PS5 ressemblant beaucoup à Animal Crossing: New Horizons
.
Anime Life Sim, une copie d'Animal Crossing: New Horizons qui ne serait pas jouable ?
Baptisé Anime Life Sim
, le jeu doit sortir en février 2025 sur PlayStation 5. Sur le papier, il se veut très proche de la franchise de Nintendo
avec un système de saisons, une météo pouvant évoluer, des voisins animaux avec qui échanger et même une maison à personnaliser. Plusieurs captures d'écran ont d'ailleurs été mises en ligne. Cependant, ces images posent la question de la légitimité du titre.
En effet, plusieurs personnes ont noté des erreurs dans les textes et des incohérences visuelles
remettant en cause la direction artistique du projet. Mais en recherchant des informations sur le développeur du titre, les internautes ont découvert que ce clone d'Animal Crossing: New Horizons n'était peut-être pas réel. Pire encore : ils suggèrent que le jeu aurait été entièrement généré à l'aide de l'intelligence artificielle.IndieGames3000 (le studio derrière Anime Life Sim) est connu pour avoir déjà publié des plagiats de jeux populaires.
Sévissant principalement sur l'Epic Games Store et le PlayStation Store, le studio a publié un clone de Monster Hunter
ainsi qu'un autre inspiré du jeu TCG Card Shop Simulator. Il est donc fort probable qu'Anime Life Sim soit également un faux jeu créé par IA.
Si les deux premiers faux jeux du studio ont été supprimés de leur plateforme respective, Anime Life Sim devrait connaître un destin similaire dans les semaines à venir. Cependant, le studio pourrait également faire face à un procès de la part de Nintendo au vu des ressemblances troublantes avec sa simulation de vie. Affaire à suivre !
commentaire (0)