Comment obtenir des pousses de citrouilles ?

Comment faire pousser les citrouilles ?

Orange

Vert

Jaune

Blanc

Comment obtenir des plans de fabrication Halloween ?

Éclater les ballons qui flottent dans les airs, car ils renferment bien souvent des plans, surtout en période de fêtes.

Donner des bonbons aux habitants (disponibles à la boutique Nook pour 120 clochettes), ces derniers vous donneront des plans en remerciements.

Parler aux habitants qui sont en pleine fabrication (chez eux), ces derniers vous donneront un plan.

Ramassez la bouteille de verre sur les côtes, celle-ci renferme un plan et réapparait tous les jours.

Clôture de citrouilles

Tabouret citrouille

Lanterne de citrouille

Arc de citrouilles

Ensemble de bonbons à la citrouille

Citrouille d'Halloween

Table d'Halloween

Lampadaire d'Halloween

Avec la dernière mise à jour d' Animal Crossing: New Horizons axée sur la fête d'Halloween , vous allez pouvoir découvrir les joies d'avoir un petit potager de. Cependant, vous n'aurez la possibilité de les acheter et de les faire pousser qu'à partir de ce 1octobre seulement.Il existe trois façons d'obtenir. Tout d'abord, la façon la plus simple et sûre d'en obtenir est de se rendre auprès de Racine. Celui-ci sera présent sur la place de votre île, et ce dès le 1octobre. Disponible à l'unité ou en lot, vous pourrez donc lui acheterle lot. Petite information : il existe 4 couleurs différentes de citrouilles, cependant, vous ne saurez pas quelle couleur vous obtiendrez lors de leur mise en terre.La deuxième méthode est d'aller en acheter dans la boutique Nook. Disponibles tous les jours, les pousses de citrouilles sont vendues par paire :Enfin, la troisième solution est de se rendre sur l'île d'un ami pour aller lui prendre une citrouille directement dans la terre. Déterrez-là, puis rentrez chez vous afin de la planter dans votre potager. Cependant, afin d'être un parfait visiteur, demandez-lui l'autorisation.Afin d'obtenir de belles! Pour cela, nous avons personnellement aménagé un petit espace rien que pour ces dernières, chose que nous pouvons également vous conseiller. Ensuite, nous avons planté, et nous avons pris soin de les arroser abondamment. Vous devez savoir que celles-ci demandent plus d'attention que les fleurs.Quelques jours plus tard, nous avons trouvé un véritable champ de citrouilles avec plusieurs couleurs différentes. Comme indiqué un peu plus haut, vous aurez la possibilité d'obtenir en toutChaque type de citrouille est nécessaire pour la fabrication des objets d'Halloween, et maintenant, nous allons vous indiquer comment obtenir ces fameux plans.. De ce fait, il y a donc plusieurs façons d'en récupérer. Malheureusement, malgré notre Time Travel (que nous vous déconseillons afin de profiter pleinement de cette mise à jour), nous n'avons pas pu tous les obtenir afin de vous démontrer ce qu'il y avait de disponible, mais nous en connaissons quelques-uns d'entre eux.Ainsi, afin de récupérer un plan, vous pouvez :En plus de ces crafts d'Halloween,. À notre connaissance, nous avons pu découvrir un épouvantail Halloween, et une pile de citrouilles.