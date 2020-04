Animal Crossing: New Horizons : Tout savoir sur les buissons de Racine

Grâce à la dernière mise à jour d'Animal Crossing: New Horizons, vous pouvez désormais apporter encore plus de verdure sur votre petite île, et aujourd'hui nous allons surtout nous intéresser aux buissons.

Les buissons

Hibiscus : Été

: Été Osmanthus : Automne

: Automne Azalée : Printemps

: Printemps Hortensia : Été

: Été Houx : Hiver

: Hiver Camélia : Hiver

Hibiscus : Jaune et Rouge

Osmanthus : Jaune et Orange

Azalée : Rose et Blanc

Hortensia : Bleu et Rose

Houx : Rouge

Camélia : Rose et Rouge

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avec la récente mise à jour d'disponible depuis le 23 avril dernier, des nouveautés sont apparues, avec notamment l'arrivée du vendeur de graines de fleurs et de pousses d'arbres,Ce dernier est présent sur votre île en tant que vendeur ambulant, il n'est pas là tous les jours donc ne ratez pas votre chance d'acheter ses fleurs, quelques pousses d'arbres et bien sûr, des buissons !Même si ces derniers sont pour le moment assez mystérieux sur quelques points, les buissons apportent une touche de fraîcheur sur votre île et amènent de la couleur. Au total,, mais ces derniers ne fleurissent pas tous en même temps et ne boutonnent qu'à une saison bien précise.Cela ne sert à rien de les arroser, ils ne réagissent pas comme les fleurs et ont besoin de quatre jours pour atteindre la taille adulte, ce qui nous laisse penser qu, offrant alors d'autres couleurs que celles proposées chez Racine.Voicidisponibles pour les différents buissons :Si vous êtes un amoureux de la nature, n'hésitez pas à aller consulter notre guide sur les différentes fleurs afin d'avoir une île encore plus jolie et colorée.