Depuis ce 1er mai, vous pouvez vous changer les idées en allant faire l'escapade spéciale que vous a réservée Tom Nook dans Animal Crossing: New Horizons.

Comment obtenir le Ticket 1er mai ?

Escapade du 1er Mai : Le labyrinthe

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avec la dernière mise à jour d'disponible depuis, les joueurs ne font plus qu'un avec la nature, car oui, dans New Horizons. Afin de célébrer la fête du Travail comme il se doit,. Nous allons vous expliquer comment vous y rendre et surtout, comment terminer le petit parcours qu'il vous a concocté.Pour cela, rien de plus simple. En effet,. Ce dernier engagera naturellement la conversation et vous parlera alors de cette fameuse escapade du 1mai. Ainsi, il vous donnera. Ne vous inquiétez pas, ce dernier est valable jusqu'au 7 mai.Une fois arrivé au Dodo Airlines, allez auprès de Morris. Il vous informera alors que vous avezen votre possession. Utilisez-le et partez prendre votre envol.Une fois arrivé sur cette île lointaine,, ces derniers sont restés à l'aéroport de votre île. Vous allez donc devoirpour parvenir à bout de ce labyrinthe concocté par Tom Nook. Votre but est simple :. Cependant, si vous vous retrouvez bloqué à un moment donné, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours utiliser votre Nook Phone pour appeler à l'aide.Afin de trouver la sortie, vous verrez qu'il y a quelques ressources à récolter : du bois, des branches, mais aussi des fruits. Nous vous rappelons par la même occasion que les fruits vous aident à enlever un arbre avec votre pelle lorsque vous en mangez-un.Tout d'abord,sur votre chemin, dès votre entrée dans le labyrinthe,. Ramassez-la et utilisez-la pour déterrer tous les buissons que vous verrez. Il y en a un en particulier se trouvant sur votre gauche. Enlevez-le afin d'accéder aux cerises qui s'y trouvent. Une fois les cerises mangées, vous pouvez désormais enlever, à l'aide de votre pelle, l'arbre qui se trouve juste en face de vous.Un peu plus loin sur votre chemin,. Attention, cette dernière est très fragile et ne vous permettra d'enlever qu'un seul arbre. Faites donc le bon choix.Plus loin sur votre chemin, vous verrez qu'il y a quelques ressources qui traînent à droite et à gauche, ramassez-les puisque ces dernières vous seront utiles pour crafter une véritable hache.. Une fois votre hache prête, vous allez maintenant pouvoir couper les trois arbres qui se trouvent au bout du labyrinthe. Attention, vous devez garder 3 fruits en votre possession si vous voulez avoir accès à tous les tickets clochettes.Une fois la sortie trouvée,Ce dernier vous demandera qui vous êtes et vous donnera une récompense pour avoir trouvé la sortie du labyrinthe, la Mallette de Charly.Ensuite,. Pensez à déterrer tout ce que vous voyez, mais aussi à manger les 3 fruits qu'ils vous restent. Vous pourrez alors détruire les trois rochers qui bloquent l'accès aux derniers tickets. Au total, vous pouvez repartir de l'île avec 9 tickets clochettes, soit 27 000 clochettes, et tout ce que vous aurez récupéré sur l'île sera envoyé directement dans votre boîte aux lettres.