Animal Crossing: New Horizons : Tous les grades, comment les débloquer et leur salaire

Augmenter son grande décorateur dans Happy Home Paradise

Décorateur novice → se débloque dès le début Salaire → 6 000 Pokis par maison.

→ se débloque dès le début Décorateur prometteur → avoir réussi 6 décorations Salaire → 9 000 Pokis par maison.

→ avoir réussi 6 décorations Décorateur émérite → avoir réussi 11 décorations Salaire → 12 000 Pokis par maison.

→ avoir réussi 11 décorations Décorateur star → avoir réussi 19 décorations Salaire → 15 000 Pokis par maison.

→ avoir réussi 19 décorations Décorateur superstar → avoir réussi 19 décorations et avoir atteint le rang 84 au moins Salaire → 20 000 Pokis par maison.

→ avoir réussi 19 décorations et avoir atteint le rang 84 au moins

Comme vous le savez, Nintendo a vu les choses en grand pour la dernière mise à jour majeure d', accompagnée du seul et unique DLC payant du jeu, nommé. Augmentant drastiquement les possibilités, celui-ci offre, entre autres, la possibilité de vous rendre auprès d'un nouveau PNJ (qui fait son retour dans cet opus), Lou, qui vous proposera alors de travailler pour elle.L'objectif est simple : vous allez devoir faire parler vos talents de décorateur et d'architecte d'intérieur, en redécorant tout simplement des maisons. La tâche la plus difficile sera bien évidemment de respecter les consignes des clients, qui souhaitent très souvent respecter des thèmes bien particuliers. Si les clients sont satisfaits, alors Lou le sera également. Cette dernière vous versera donc un salaire (des Pokis, monnaie du DLC). Plus vous serez efficace, plus vous monterez en grade et plus votre salaire sera intéressant.Pour augmenter son grade, c'est tout simple, il vous suffit de réussir les décorations. Plus vous aurez installé de clients, plus vous progresserez, sachant qu'il y a un total de quatre améliorations possibles, selon le modèle suivant :Vous l'aurez compris, la progression se fera naturellement, en jouant. Si vous faites partie de celles et ceux appréciant fortement décorer l'intérieur et l'extérieur des maisons, vous n'aurez alors aucun mal à atteindre le rang ultime. Il est également important de préciser que rénover une maison, la déplacer ou encore installer des colocataires peut vous faire gagner des Pokis. Vous pourrez ensuite échanger cette monnaie contre des clochettes, par exemple.