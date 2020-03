Vous souhaitez changer de décoration dans votre chez vous, mais vous n'avez pas d'idée ? Sarah est là pour vous aider dans Animal Crossing: New Horizons.

Sarah la décoratrice

Des tapis, de petite, moyenne et grande taille

Le sol du mystère

Un papier peint du mystère

Nombreuses sont les possibilités dans, que ce soit en termes d'aménagement de meubles ou de décoration. Dans ce nouveau titre, sorti le 20 mars dernier, la possibilité de l'aménagement, de la personnalisation des meubles, mais aussi la décoration sont les maîtres mots de cet opus. Cependant, si vous manquez d'inspiration, vous pouvez toujours compter sur, qui était également présente dans, pour vous donner un coup de main !Sarah apparaît une fois par semaine sur votre île insulaire. Chargée de son gros panier, garni de revêtements pour le sol et les murs, cette dernière vous propose ses services si vous le désirez. En effet, allez à sa rencontre et Sarah vous proposera de lui acheter quelques articles.Trois choix s'offrent à vous :En ce qui concerne, vous avez donc. Le plus petit modèle coûte 1000 clochettes, le moyen 1500 clochettes et le troisième coûte 2000 clochettes. Si vous en achetez un, vous allez bénéficier de ce qui s'appelle les. Cumulez alors jusqu'à 5 tickets pour vous voir offrir le papier peint ou le sol du mystère.Pour information, lessont disponibles seulement si vous achetez des tapis. Elle ne vous en donnera pas si vous achetez un sol ou un papier peint.Pour ce qui est du prix des sols et des papiers peints du mystère, leur prix est de 3000 clochettes chacun. Une fois ces derniers achetés, il ne vous reste plus qu'à les installer dans votre maison. Ici, voici un avant/après... Nous devons vous avouer que nous n'avons pas eu beaucoup de chance...Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos guides pour vous aider et connaître tous les secrets d'