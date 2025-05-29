Animal Crossing: New Horizons reçoit une nouvelle mise à jour, et prépare sa sortie sur Switch 2

Nintendo surprend en publiant, pour la première fois depuis de longs mois, une mise à jour pour Animal Crossing: New Horizons,
Si vous faites partie des joueurs qui attendaient impatiemment une nouvelle mise à jour majeure d'Animal Crossing: New Horizons
, celle-ci n'est malheureusement pas encore arrivée. En revanche, Nintendo vient tout juste de déployer un nouveau patch destiné à corriger les problèmes de compatibilité multijoueur entre la Nintendo Switch
originale et la nouvelle Nintendo Switch 2
.
Une mise à jour essentielle pour jouer entre consoles
Bien que la majorité des jeux Switch fonctionneront parfaitement sur la Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité, certains titres rencontrent des difficultés techniques lorsqu'ils sont joués en multijoueur entre les deux systèmes. C'est notamment le cas d'Animal Crossing: New Horizons
, dont les sessions multijoueur présenteraient quelques dysfonctionnements.
La récente mise à jour 2.0.7
apporte justement un correctif précis à ce problème, ce qui permettra aux utilisateurs des deux versions de la Switch de profiter pleinement du mode multijoueur sans rencontrer de soucis, lorsque la console sortira dans une semaine. Voici ce que précisent les notes officielles du patch :
Amélioration de la compatibilité des sessions multijoueur entre la Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2.
Nintendo n'a toutefois pas communiqué en détail sur les dysfonctionnements exacts corrigés par cette mise à jour, mais cela laisse supposer que d'autres jeux pourraient potentiellement connaître des problèmes similaires lors du passage à la nouvelle console, et que des mises à jour similaires soient publiées dans les jours qui arrivent. C'est notamment le cas de Mario Kart 8 Deluxe.
Pas d'amélioration graphique pour Animal Crossing ?
Ce patch apporte donc une meilleure compatibilité entre les deux consoles, mais, étonnamment, Nintendo ne semble pas prévoir d'amélioration graphique ou technique spécifique à la Switch 2 pour Animal Crossing: New Horizons
. Alors que d'autres titres phares comme Super Mario Odyssey
profiteront de graphismes améliorés et d'un framerate augmenté sur la nouvelle console, Animal Crossing ne bénéficie pas encore d'un tel traitement.
Cette absence d'amélioration est surprenante, compte tenu du succès immense rencontré par New Horizons
. À ce stade, il est permis d'espérer que Nintendo réserve une future annonce dédiée au titre, avec peut-être du nouveau contenu ou des optimisations spécifiques pour la Switch 2.
Actuellement disponible sur Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons, qui a été l'un des plus grands succès de la console, sera donc disponible sur Switch 2 dès la sortie via la rétrocompatibilité. Le prochain épisode pourrait sortir dès l'année prochaine, avec de gros changements
.
commentaire (0)