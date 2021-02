Animal Crossing: New Horizons : MàJ 1.8.0, tous les détails de la mise à jour

MàJ 1.8.0 Animal Crossing: New Horizons Général Des éléments sur le thème de Super Mario Bros ont été ajoutés pour le 35e anniversaire de la licence.

Vous pouvez les commander via le Nook Shopping dès le 1er mars 2021.

Les éléments suivants ont été ajoutés : nouveaux articles saisonniers via le Nook Stop. Corrections de bugs Correction d'un problème qui faisait que le surnom « Utilisateur » de la console était affiché dans « Nom dans le jeu » de « Logiciels joués ensemble ».

Nous avons également fait quelques ajustements et corrections de problèmes pour que vous puissiez jouer confortablement.

Comme attendu, une mise à jour a été déployée ce 25 février pour les joueurs d, apportant notamment du contenu saisonnier. Qui plus est, et comme nous le savions déjà, il sera possible d'acheter de nombreux objets sur le thème de Mario, afin de décorer votre maison et votre île, directement via la Machine Nook. Si ces derniers vous intéressent, faites vite, ils ne seront disponibles que pour une durée limitée. Des objets spécialement conçus pour la Saint Patrick, célèbre fête irlandaise, seront également disponibles pendant une durée limitée.Enfin, notez que la neige a maintenant complètement fondu. Vous ne devriez plus en avoir sur votre île. Vous pouvez retrouver letel que partagé par Nintendo ci-dessous.