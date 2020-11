Animal Crossing: New Horizons : MàJ 1.6, tous les détails de la mise à jour

Mise à jour 1.6.0 Animal Crossing: New Horizons, patch notes Mise à jour générales Deux événements saisonniers ont été ajoutés : le jour du partage et le jour des cadeaux.

Les Résidents peuvent allez voir le Bureau des résidents pour demander d'augmenter la capacité de stockage.

Serena permet maintenant de se rendre dans des rêves aléatoires via « Surprenez-moi ».

Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée, laquelle permet de transférer les données entre différentes consoles. Cette fonction ne transfère que les données de sauvegarde pour Animal Crossing: New Horizons. Si besoin, veuillez également utiliser la fonction « Transférer vos données utilisateur » de la Nintendo Switch.

Le contenu suivant a également été ajouté : Ajout d'items Nook Miles. Ajout d'items temporaires saisonniers dans la boutique Nook. Ajout de plans de bricolage utilisant des matériaux saisonniers. Ajout d'objets en collaboration avec Animal Crossing: Pocket Camp.

Problèmes résolus Diverses corrections de problèmes et ajustements ont eu lieu.

Animal Crossing: New Horizons ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Animal Crossing: New Horizons France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncée il y a peu, la mise à jour d'hiver d'est, d'ores et déjà, disponible au téléchargement. Outre les événements saisonniers qui seront disponibles pendant une certaine période, de nouvelles coiffures et de nouveaux personnages arrivent, sans oublier l'augmentation de l'espace de rangement et surtout, chose très attendue par une partie de la communauté :Pour finir, en plus de diverses corrections et ajustements, il est maintenant possible d'aller dans un rêve aléatoire et plusieurs objets ont été ajoutés. Vous pouvez retrouverci-dessous.est, pour rappel, disponible sur Nintendo Switch.