Animal Crossing: New Horizons : Les développeurs estiment que l'expérience du jeu est meilleure sans voyage dans le temps

Animal Crossing: New Horizons est disponible depuis quelques jours seulement, et fait étonnant, plusieurs joueurs ont déjà obtenu tout ce qui était possible dans le jeu. Leur secret ? Faire avancer le temps.

La licence d'Animal Crossing est liée à l'horloge en temps réel, il y a des utilisateurs qui veulent jouer tard le soir ou qui veulent jouer tôt le matin. En donnant à ces utilisateurs la possibilité de fabriquer, nous pensions que ce serait une nouvelle façon pour eux de jouer et d'acquérir des objets à fabriquer.

Nous pensons que pour que les joueurs puissent jouer très longtemps, et aussi pour que les joueurs partagent l'expérience avec leurs amis ou leur famille, jouer sans voyager dans le temps est probablement la meilleure façon.

Depuis sa sortie,, mais aussi de mettre en place la plus belle île possible. Cependant, pour y parvenir, il faut être patient, même très patient, etEn effet, si vous n'êtes pas au courant,, cependant nous vous le déconseillons. Pour ce faire, vous devez modifier l'heure et la date de votre console Switch. De ce fait, vous aurez accès à davantage de choses : par exemple si vous avancez le temps jusqu'en été, vous aurez alors les requins, etc.Suite à cette technique,. Cependant, ils ne pointent pas non plus les joueurs ayant recours aux voyages dans le temps. Ainsi, la directrice du jeu, Aya Kyogoku, et le producteur Hisashi Nogami ont expliqué au Washington Post que le jeu adopte une nouvelle approche de certains problèmes rencontrés par les joueurs avec les précédents titres d'Animal Crossing. Par exemple, l'artisanat permet aux joueurs d'avoir toujours quelque chose à faire, et ce même si les magasins et les habitants dorment. Ils peuvent également continuer de vendre leurs produits même si le magasin de Nook est fermé grâce à la boîte se trouvant dehors.New Horizons propose également différents types d'événements, comme celui de Pâques qui ne devrait pas tarder, et même si vous décidez de changer l'horloge de votre Switch, les événements ne débuteront que lorsque les mises à jour seront effectuées.Nous vous rappelons que Animal Crossing: New Horizons est disponible depuis ce 20 mars, et nous avons mis à votre disposition plusieurs guides afin de vous aider pour débuter comme il se doit.