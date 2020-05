Animal Crossing: New Horizons : Le président de Nintendo annonce des records de ventes

Le président actuel de Nintendo Shuntaro Furukawa est très satisfait des ventes de son nouveau titre Animal Crossing: New Horizons. Ce dernier a dépassé toutes les espérances de la firme.

Les premières ventes d’Animal Crossing: New Horizons ont largement dépassé nos attentes. Nous visions les chiffres de vente actuels pour toute la durée de vie du jeu, étant donné que les fans attendent ce jeu depuis si longtemps, mais tout s’est passé beaucoup plus vite que nous l’avions prévu.

Il y a quelques jours, nous vous annoncions que Animal Crossing: New Horizons détenait désormais un nouveau record de ventes . En effet, c'est durant le bilan financier trimestriel de Nintendo que nous avons appris queà travers le monde, et ce en six semaines seulement.Suite à ces nouvelles,que la firme avait prévu concernant Animal Crossing: New Horizons.Un énorme record de la part du titre, dépassant alors le chiffre de ventes qui était prévu pour toute la durée du jeu. De plus,, avec 50 % des joueurs aux États-Unis, le Japon et l'Europe ayant opté pour un achat virtuel. Animal Crossing: New Horizons a encore un bel avenir devant lui, et si plusieurs DLC sont d'ores et déjà prévus pour le titre, nous pouvons nous attendre à une augmentation des ventes de ce dernier. Si vous ne le possédez pas encore, nous rappelons que notre partenaire