Animal Crossing: New Horizons : Le jour des cadeaux est arrivé

La journée des cadeaux dans Animal Crossing: New Horizons

Crafter des papiers cadeaux

Des cadeaux par milliers

. En ce 24 décembre, un étranger s'est invité sur votre petite île, et il s'agit ni plus ni moins que de. En cette journée spéciale placée sous le signe des cadeaux, ce dernier a plusieurs missions pour vous.Tout d'abord, vous devez naturellement aller vous adresser à. Ce dernier se présente à vous en tant que renne de Noël et ami du père Noël, vous expliquant par la même occasion qu'il aurait bien besoin de votre aide.Votre première mission est assez simple :. Pour ce faire, ce dernier va vous donner, qui est donc celui des papiers cadeaux, etde différentes sortes : 3 boules rouges, 3 boules bleues et 3 boules dorées.Si jamais vous ne disposez pas de boules de décoration, n'hésitez pas à aller secouer les sapins qui sont habillés de guirlandes. Ensuite, dirigez-vous vers votre atelier et fabriquez-les. Une fois ces derniers craftés,. Il vous offrira ensuite des chaussettes décoratives à accrocher chez vous, sait-on jamais, si le père Noël décide de passer...Après cette première mission,. Pour ce faire, vous allez avoir en votre possession un sac magique rempli de cadeaux. Une fois ce dernier en main, allez rendre visite aux habitants, un à un, et offrez-leur leur présent.Petite astuce : pour vous aider, munissez-vous de votre carte de l'île via votre téléphone pour savoir qui vous avez déjà vu ou non.Une fois la distribution terminée, vous pouvez retourner auprès de. Ce dernier va chaleureusement vous remercier et surtout vous récompenser avec plusieurs cadeaux :, ne tardez donc pas à faire la distribution des cadeaux et à rendre heureux vos habitants insulaires.