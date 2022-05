Animal Crossing: New Horizons : Le jeu ne sera plus jouable en 2061

Switch

Rencontrant un véritable succès auprès des joueurs et des joueuses, et ce depuis sa sortie officielle en mars 2020, Animal Crossing: New Horizons est régulièrement au cœur de l'actualité vidéoludique. Et le soft risque de faire parler de lui, pendant encore de nombreuses années.Récemment, un fan a découvert qu'. En effet, le joueur aurait modifié la date de sa console et a ainsi fait un bond dans le futur, de près de 38 ans. En voulant se connecter à Animal Crossing: New Horizons, un message est alors apparu à l'écran : « Veuillez fermer le jeu depuis le menu d'accueil [de la console] et redémarrer [l'application], après avoir défini une date figurant entre le 01/01/2000 - 31/12/2060 ».Ainsi, il semblerait que dès le début de l'année 2061, Nintendo ne permettra plus aux joueurs et aux joueuses de se connecter et de jouer à Animal Crossing: New Horizons sur Switch. Mais, rassurez-vous, comme vous l'aurez probablement déjà compris, il vous encore 38 belles années pour profiter du titre. Par ailleurs, il y a fort à parier que d'autres opus Animal Crossing seront disponibles, d'ici là.Pour rappel,est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Vous pouvez vous procurer le DLC Happy Home Designer, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming :