Animal Crossing: New Horizons : La quête de Follet le fantôme

Il y a de nombreuses choses à faire sur votre île dans Animal Crossing: New Horizons ! Entre fabriquer vos outils, mettre en place les plans des habitations des prochains villageois ou partir à la chasse... Vous êtes débordés ! Profitez du soir pour faire des balades nocturnes, mais attention, vous risquez de croiser un fantôme.

Comment rencontrer et aider Follet le fantôme ?

À la rencontre de Follet

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

De nombreuses activités sont disponibles dans, et parmi les nouveautés que nous pouvons citer, nous en découvrons une qui nous amène àDisponible aléatoirement et seulement le soir, si vous vous baladez la nuit sur votre île il se peut que vous tombiez nez à nez avec un fantôme. Mais ne paniquez pas ! Allez à sa rencontre et parlez-lui, ce dernier vous donnera une quête à accomplir.Ce fantôme est donc inoffensif. Du nom de Follet, ce dernier vous expliquera qu'il s'est malheureusement un peu perdu, et qu'il n'est pas dans sa forme normale. En effet,, et il n'arrive pas à mettre la main dessus. C'est donc naturellement qu'il va vous demander de l'aide (vous pouvez toujours répondre non). Si vous acceptez cette quête, il vous promet alors une jolie récompense.Une fois parti en vadrouille, munissez-vous d'pour attraper ces derniers. Il faudra que vous soyez un peu patients, puisqu'ils peuvent se balader vraiment n'importe où sur l'île.retournez auprès de(il ne bouge pratiquement pas de l'endroit où vous avez fait sa rencontre). Parlez-lui et donnez-lui ses 5 fragments d'esprit. La magie opère ! Follet retrouve son apparence d'origine, et afin de vous remercier de l'avoir aidé, il vous propose un cadeau. Deux choix s'offrent alors à vous : quelque chose d'une grande valeur, ou quelque chose que vous n'avez pas.Une fois le choix fait, vous voilà alors propriétaire de cet élément. Vous pouvez naturellement décider de le revendre ou de le garder. Pour information, les quêtes de Follet apparaissent de temps en temps, mais il est plus rare à croiser que Gulliver le Pélican.