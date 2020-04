En plus de devoir aménager votre petite île comme il se doit, vous avez également plusieurs choses à faire quotidiennement dans Animal Crossing: New Horizons. Nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir !

Les activités à faire chaque jour dans Animal Crossing: New Horizons

Parlez aux animaux

Secouez les arbres !

Creusez

Récoltez les ressources

La tournée des magasins

Les Miles Nook

Promenez-vous et ouvrez l’œil

Il y a de nombreuses choses à faire dans Animal Crossing: New Horizons . En plus des missions que Tom Nook nous donne, nous avons plusieurs quêtes et choses à vérifier par jour. Voici donc une liste de tout ce qu'il y a à faire quotidiennement sur votre petite île afin de ne rien oublier.Chaque jour, un habitant ou un animal ne faisant pas partie de votre île vous proposera de l'aide, ou décidera de vous offrir des cadeaux. N'hésitez donc pas à aller leur parler tous les jours, prendre de leur nouvelle et s'il faut, effectuez les quêtes. Ne vous inquiétez pas, elles restent faciles ! Généralement elles consistent à aller pêcher cinq poissons, capturer cinq insectes, ou encore aller ramasser les circuits de Gulliver. De même, il y a aussi les animaux ponctuels, comme Porcelette et ses navets ou Sarah et ses papiers peints.On ne vous le dira jamais assez souvent dans, secouez les arbres ! Ces derniers renferment bien souvent des trésors. En les secouant, certains feront tomber des pièces d'or, d'autres laisseront échapper un meuble, ou encore quelques insectes. Cependant, certains sont fournis de nids de guêpes ! Gardez donc votre filet près de vous, et une fois le nid tombé, vous pouvez le ramasser pour aller le crafter, ou tout simplement le vendre.Vous avez également les arbres fruitiers qui eux laisseront tomber sur le sol les fruits qu'ils possèdent. Ramassez-les et n'hésitez pas à aller les vendre, ou sinon mangez-les et récupérez un peu de force si vous voulez briser des rochers.Chaque jour, le jeu disperse aléatoirement sur le sol des traces en forme de X. Partez à la recherche de ces croix, et creusez à leur emplacement lorsque vous les voyez. Vous ramasserez alors bien souvent des fossiles que vous pourrez aller faire expertiser auprès de Thibou au musée, puis lui donner ou les revendre si ce dernier les a déjà, mais vous pourrez également tomber parfois sur des sacs de clochettes ou des gyroïdes de toutes sortes.Un des mots d'ordre de cet opus est le craft, mais pour cela vous devez obligatoirement récolter des ressources. Munissez-vous de votre hache de pierre et allez taper dans les arbres. Ces derniers laisseront échapper différents types de bois : bois, bois dur et bois tendre. De même pour les bambous, tapez dessus et vous obtiendrez des morceaux de bambous et des jeunes bambous de printemps. Mais ce n'est pas tout, car vous avez aussi les mauvaises herbes qui se montrent très utiles dans le craft, et aussi les déchets que vous pouvez pêcher : boîtes vides et chaussures.Chaque jour les magasins renouvellent leur stock. Que ce soit la boutique des frères Nook, ou la boutique des Sœurs Doigts de Fée, les articles sont sans cesse mis à jour. N'hésitez pas à aller y faire un tour et effectuer un peu de shopping.Dans New Horizons, il y a une nouvelle machine appelée Nook Stop qui vous permet d'accumuler des Miles Nook. Chaque jour, si vous l'utilisez, celle-ci vous récompensera de votre fidélité en vous offrant plusieurs Miles Nook. De plus, vous avez des quêtes à effectuer qui vous permettent également de gagner quelques miles. Vérifiez via votre NookPhone en quoi consistent ces dernières et accomplissez-les.Chaque jour, une nouvelle bouteille avec un plan de fabrication se trouve au niveau de votre plage. Parcourez les bords de la mer à la recherche de cette dernière. Son emplacement change évidemment tous les jours, et il se peut aussi que vous connaissiez déjà le plan qu'elle détient. De plus, ouvrez l’œil et regardez le ciel : les ballons sont assez fréquents et ils renferment des cadeaux. N'hésitez pas à tirer dessus avec votre lance-pierre.