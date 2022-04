Animal Crossing: New Horizons : La Fête des Oeufs 2022, dates et détails

Fête des Oeufs 2022, les dates

Fête des Oeufs 2022, modalités de participation

Switch

Édition Standard → 56,25 € au lieu de 59,99 €, soit 6 % de réduction.



Animal Crossing: New Horizons ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Animal Crossing: New Horizons France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis son lancement officiel en 2020, Animal Crossing: New Horizons ne cesse de s'alimenter de nouveaux événements. En ce mois d'avril, c'est la Fête des Oeufs qui a actuellement lieu. Il s'agit d'un événement spécial, lié à la fête de Pâques. Découvrez, sans plus tarder, tout ce qu'il y a à savoir concernant l'édition 2022 de la Fête des Oeufs.Pour cette année 2022, la Fête des Oeufs a lieu. Ainsi, durant une semaine, les joueurs et les joueuses devront se prêter au jeu de la chasse aux oeufs, afin de récolter, au final, des items et récompenses. Le 17 avril prochain, Albin reviendra sur votre île afin de clôturer l'événement Fête des Oeufs.Afin de participer à la Fête des Oeufs 2022, il convient de posséder la version du jeu la plus récente. Assurez-vous donc d'avoir effectué la dernière mise à jour d'Animal Crossing: New Horizons.Par la suite, il vous suffit de vous connecter à votre session et trouver le Lapin Albin sur son île. En parlant avec ce PNJ,. Celui-ci vous enjoint à, sur votre île. Notez qu'il existe 6 types d'oeufs au total.Lors de l'événement, vous pourrez vous rendre à votre table de fabrication afin de crafter les différents items et vêtements liés à la Fête des oeufs.Pour rappel Animal Crossing: New Horizons est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Vous pouvez vous procurer le DLC Happy Home Designer, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming :