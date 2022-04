Animal Crossing: New Horizons : Fête des Œufs, les plans saisonniers

Fête des Œufs, les plans de fabrication

Fête des Œufs, objets de décoration

Tabouret fête des œufs Œuf aquatique : 3



Table fête des œufs Œuf terrestre : 4



Penderie fête des œufs Œuf minéral : 4



Coiffeuse fête des œufs Œuf feuillu : 4



Lit fête des œufs Œuf terrestre : 1 Œuf minéral : 1 Œuf feuillu : 1 Œuf boisé : 1 Œuf aérien : 1 Œuf aquatique : 1



Lampe fête des œufs Œuf boisé : 4



Lot ballons fête des œufs 1 Œuf terrestre : 1 Œuf feuillu : 1 Œuf aérien : 1



Lot ballons fête des œufs 2 Œuf minéral : 1 Œuf boisé : 1 Œuf aquatique : 1



Horloge mur. fête des œufs Œuf aérien : 3



Guirlande fête des oeufs Œuf terrestre : 1 Œuf minéral : 1 Œuf feuillu : 1 Œuf boisé : 1 Œuf aérien : 1 Œuf aquatique : 1



Couronne fête des œufs Œuf terrestre : 1 Œuf minéral : 1 Œuf feuillu : 1 Œuf boisé : 1 Œuf aérien : 1 Œuf aquatique : 1



Sol fête des œufs Œuf terrestre : 2 Œuf minéral : 2 Œuf feuillu : 2 Œuf boisé : 2 Œuf aérien : 2 Oeuf aquatique : 2



Clôture fête des œufs Œuf terrestre : 1 Œuf minéral : 1 Œuf feuillu : 1 Œuf boisé : 1 Œuf aérien : 1 Œuf aquatique : 1



Fête des œufs, vêtements

Coquille d'œuf terrestre Œuf terrestre : 2



Tenue œuf terrestre Œuf terrestre : 3



Paire chaussures œuf terrestre Œuf terrestre : 2



Coquille d' œuf minéral Œuf minéral : 2



Tenue œuf minéral Œuf minéral : 3



Paire chaussures œuf minéral Œuf minéral : 2



Coquille d' œuf feuillu Œuf feuillu : 2



Tenue d' œuf feuillu Œuf feuillu : 3



Paire chaussures o œuf feuillu Œuf feuillu : 2



Coquille d' œuf boisé Œuf boisé : 2



Tenue d' œuf boisé Œuf boisé : 3



Paire chaussures oeuf boisé Œuf boisé : 2



Coquille d'oeuf aérien Œuf aérien : 2



Tenue oeuf aérien Œuf aérien : 3



Paire chaussures œuf aérien Œuf aérien : 2



Coquille d' œuf aquatique Œuf aquatique : 2



Tenue œuf aquatique Œuf aquatique : 3



Paire chaussures œuf aquatique Œuf aquatique : 2



Chapeau festif œuf Œuf terrestre : 2 Œuf minéral : 2 Œuf feuillu : 2 Œuf boisé : 2 Œuf aérien : 2 Œuf aquatique : 2



Robe de soirée œuf Œuf terrestre : 3 Œuf minéral : 3 Œuf feuillu : 3 Œuf boisé : 3 Œuf aérien : 3 Œuf aquatique : 3



Coiffe fête des œufs Œuf terrestre : 1 Œuf minéral : 1 Œuf feuillu : 1 Œuf boisé : 1 Œuf aérien : 1 Œuf aquatique : 1



Sac fête des œufs Œuf terrestre : 1 Œuf minéral : 1 Œuf feuillu : 1 Œuf boisé : 1 Œuf aérien : 1 Œuf aquatique : 1



En échange d'œufs, les joueurs et les joueuses pourront fabriquer différents items et vêtements sur Animal Crossing: New Horizons, et plus particulièrement durant l'événement la Fête des Œufs. Ainsi, découvrez, pour l'occasion.Pour commencer, notez que la liste ci-dessous est celle qui est affichée, au moment où nous écrivons ces lignes, dans notre session de jeu, depuis l'application « Créations » du Nook Phone. Il se peut que cette liste ne soit pas tout à fait complète puisqu'il est possible de trouver, sur son île ou auprès de PNJ, durant l'événement. Par ailleurs, Albin le Lapin en donne quelques-uns.Mais, sans plus tarder, voici le listing que nous avons sous les yeux, en ce début de la Fête des Œufs. Nous vous indiquons également le type et le nombre d'œufs nécessaires pour crafter ledit item.