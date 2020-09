Animal Crossing: New Horizons devrait continuer d'évoluer

Protéger la propriété intellectuelle n'est pas synonyme de protéger les spécifications des produits des manuels. Les jeux sont un divertissement, donc vous en aurez certainement marre de faire les mêmes choses. Pour que la série continue d'exister en tant que propriété intellectuelle et que de nombreuses personnes puissent en profiter pendant longtemps, il est important de continuer à défier et à changer avec le temps.

Animal Crossing: New Horizons ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Animal Crossing: New Horizons France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que, voici que la directrice du jeua estimé que le titre ne devait cesser d'évoluer afin que celui-ci reste pertinent et intéressant auprès des joueurs.C'est lors d'une conférence en ligne des développeurs de divertissements informatiques au Japon (via VGC ) que cette dernière a soulevé un point intéressant selon lequelapportés à celui-ci, et à son évolution.De ce fait,. Même si le titre reste dans la lignée des anciens opus,, mais les joueurs y retrouvent tout de même les codes fondamentaux.a donc apportécommepermettant d'obtenir des Miles Nook ou encore l'application de, mais aussi et surtout. Pour le moment, Nintendo n'a pas annoncé de grosses nouveautés, mais vous pouvez retrouver la liste des poissons et insectes disponibles durant ce mois de septembre, ainsi que la découverte de la saison des pommes de pin et des glands Dans la même lignée, le prochain épisode, qui ne devrait pas voir le jour de sitôt, proposera également son lot de nouveautés pour permettre aux joueurs de découvrir toujours de nouvelles choses et limiter une certaine lassitude.