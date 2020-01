Animal Crossing: New Horizons dévoile de nouvelles images

Attendu par une énorme communauté de fans, ainsi que par des joueurs novices désireux de se lancer dans la franchise, Animal Crossing: New Horizons reste assez discret sur son contenu et ses fonctionnalités, mais profite tout de même de ce début d'année pour partager une salve de captures d'écrans.

À quelques semaines de sa sortie,continue d'évoquer la curiosité des joueurs en dévoilant çà et là de nouvelles informations avec, cette fois-ci,En effet, ces captures d'écran permettent de nous remémorer certains des environnements et décors qu'il nous sera possible d'explorer, tout en dévoilant également quelques interfaces et menus reprenant le style de ceux de nos smartphones nous permettant d'apercevoir certains objets de la boutique.Quelques-unes de ces captures d'écran permettant pareillement de rappeler que Animal Crossing: New Horizons proposera. Bien sûr, la faune et la flore évolueront en suivant le même cheminement puisque certains insectes et poissons ne seront disponibles que pendant une ou plusieurs périodes précises.Outre cela, le principe du jeu reprendra bien évidemment les bases de la franchise, à savoiroù vous pourrez retrouver bon nombre de têtes connues de la franchise, à l'image de Tom Nook par exemple ! Au rayon des autres nouveautés, ce nouvel opus bénéficiera de l'ajout d'un mode photo et d'un mode coopération jusqu'à huit joueurs en ligne ou local. Animal Crossing: New Horizons sera