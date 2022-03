Animal Crossing: New Horizons : Des starters Pokémon s'invitent dans le jeu grâce à un mod

Switch

Animal Crossing et Pokémon, voilà deux licences qui ont marqué et qui continuent de marquer de nombreux joueurs et joueuses. Pour rappel, Animal Crossing: New Horizons est sorti en mars 2020 et a rencontré un fort succès. D'un autre côté, si Pokémon Legends: Arceus est arrivé il y a peu de temps,ont été officialisés il y a quelques jours, au moment où nous écrivons ces lignes.Durant le dernier Pokémon Presents, qui a eu lieu le 27 février dernier,. Il s'agit, plus précisément, de Poussacha, Chochodile et Coiffeton.Ces derniers ont, d'ailleurs, inspiré certains joueurs.. C'est en utilisant un logiciel de modélisation 3D et Switch Toolbox, permettant d'éditer les fichiers du jeu que cela a été possible. Pour autant, ce mod n'est pas disponible au téléchargement pour les joueurs et les joueuses d'Animal Crossing: New Horizons.À l'origine, Doom Desire voulait créer un mod en rapport avec. Mais suite à l'annonce des starters de la génération 9, le moddeur a changé d'avis : « Mais, quand j'ai vu les starters de la génération 9, j'ai pensé qu'ils s'adapteraient facilement aux types d'animaux existants - chat, croco, canard - sans avoir à effectuer de modifications majeures ».En attendant les prochains titres Pokémon, si vous désirez acheter Pokémon Legends: Arceus, sachez que le titre est en réduction auprès de notre partenaire, Instant Gaming :