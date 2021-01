Arche nouvel an 2021 : 2 021 clochettes

Salade Olivier : 1 000 clochettes

Figurine année du buffle : 1 600 clochettes

Kagamimochi : 1 800 clochettes

Kadomatsu : 2 580 clochettes

Shimekazari de nouvel an : 2 000 clochettes

Yut nori : 1 300 clochettes

Les habitants insulaires ont passé la nouvelle année auprès de Nook et de Marie, et si vous étiez à la fête du 1janvier, vous avez dû. Cependant, il semblerait que cela ne soit pas assez pour Animal Crossing: New Horizons , carle 4 janvier dernier., indiquant alors que « des articles du Nouvel An vraiment chouettes de différentes cultures du monde entier » sontNéanmoins,. Afin de vous les procurer, vous pouvez vous rendre au Bureau des Habitants au niveau de la machine Nook. Ensuite, sélectionnez « Nook Shopping », « Articles Spéciaux », puis appuyez 3x sur la touche « R » afin de vous rendre à la page des « Articles temporaires ».Chaque article est unique et ne dépasse pas le prix de 2 580 clochettes. Voici ce que vous pouvez vous offrir :Dans les jours à venir, nous devrions en apprendre davantage sur les prochaines mises à jour d'puisque Doug Bowser, le PDG de Nintendo of America, a annoncé les plans pour son jeu insulaire