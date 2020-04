Une plateforme d'achat et de vente a été mise en ligne par des joueurs, laquelle permet d'échanger des objets d'Animal Crossing: New Horizons contre des clochettes.

Nookazon, c'est quoi ?

Nookazon, comment ça fonctionne ?

De nombreuses possibilités sont offertes aux joueurs dans, y compris l'échange d'objets. Cependant, si vos amis ne possèdent pas un objet que vous désirez, il sera compliqué de vous le procurer. C'est pourquoi certains joueurs ont mis en place une plateforme semblable à Amazon pour le jeu, se nommantGrâce au travail des joueurs,propose à ses utilisateurs d'acheter, moyennant une certaine somme de clochettes en fonction de l'objet, presque n'importe quel item présent dans le jeu. Cependant, il est possible d'échanger un objet contre un autre objet ou encore un ticket Nook Miles. C'est à l'acheteur et au vendeur de se mettre d'accord.Le principe est simple. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site officiel, à cette adresse , et chercher l'objet que vous souhaitez acheter. Si celui-ci n'apparaît pas, parce que personne ne le vend, vous pouvez indiquer qu'il vous intéresse par le biais d'une wishlist, auquel cas vous serez contacté par les vendeurs dès lors que certains le mettront en vente. Si vous souhaitez vous séparer de l'un de vos objets, vous pouvez également le vendre via ce site. Un bon moyen pour remplir les caisses.Cependant, plusieurs choses importantes sont à noter. Les transactions se passent uniquement en jeu. Il faudra donc se baser sur la confiance entre joueurs, puisque l'acheteur rejoint le vendeur sur son île pour procéder à l'échange. Qui plus est, le site est uniquement en anglais.Enfin, vous pourrez contacter le vendeur via Discord, puisqu'il est possible d'indiquer son profil Discord directement sur la fiche produit, méthode la plus simple pour communiquer. Le code ami Nintendo est également affiché. Notez queest présent sur les différents réseaux sociaux, et possède également un Discord, que vous pouvez rejoindre via cette adresse