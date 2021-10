Animal Crossing: New Horizons : Comment transférer ses données sur la Switch OLED ?

Comment transférer les données de sauvegarde d'Animal Crossing: New Horizons sur Switch OLED ?

Transfert de l'île entière

Transfert d'un joueur unique

Avant toute chose, vous devez savoir quea voulu simplifier la vie des joueurs pour le transfert de leurs données d' Animal Crossing: New Horizons . Le constructeur a en effet mis en place un outil vous permettant de transférer votre partie, et ce, en toute sécurité. Nous allons vous expliquer les étapes à suivre.Avant de commencer quoi que ce soit, assurez-vous que vous êtes en possession de la dernière mise à jour d'. Pour cela, vous pouvez aller vérifier directement via l'icone du jeu de votre menu en appuyant sur la touche « + Options », puis sur « Mettre à jour ».Par la suite, vous devez également télécharger vial'outil « Transfert de l'île » sur vos deux consoles Switch, mais rassurez-vous, il est gratuit. Une fois la chose faite, vous allez vous trouver face à deux possibilités pour le transfert de vos données : soit, soitSi vous avez décidé de transférer l'intégralité de votre île, comprenant donc tous vos habitants, les personnalisations, et les personnages dits humains, vous devez lancer l'application « Animal Crossing: New Horizons : Transfert de l'île » sur les deux consoles. Une fois l'application lancée sur la Switch comprenant toutes vos données, vous devez simplement suivre les étapes indiquées. Selon les informations fournies par l'outil, vous devez vous assurer que les deux consoles soient assez proches l'une de l'autre.Cette seconde méthode vous permettra de ne conserver que votre personnage et ses données. Cela signifie qu'il pourra bénéficier d'une nouvelle île, mais le tout en conservant sa maison, ses objets les plus utilisés et ses objets stockés. Cette façon de faire est la plus appropriée si vous êtes plusieurs joueurs à utiliser la même console et que vous préférez détenir votre propre île. Pour transférer votre personnage et ses données, procédez via l'outil « Animal Crossing: New Horizons : Transfert de l'île » et suivez la marche à suivre.