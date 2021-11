Comment partir en virée avec Amiral ?

Quelles sont les différentes îles à découvrir ?

Une île remplie de citrouilles.

Une île spéciale étoiles filantes avec des fragments qui se cachent dans les rochers ainsi qu'une pluie d'étoiles.

Une flore unique qui n'est pas disponible sur votre île.

Une île avec des arbres à clochettes.

L'île de l'hiver dans laquelle vous pouvez attraper des flocons hors-saison.

L'île aux cerisiers avec des arbres offrant des feuilles roses.

a permis, dans Animal Crossing: New Horizons , le retour d'un personnage emblématique de la licence :. Cette petite tortue japonaise ayant un amour fou pour le chant, peut vous proposer quelques tours en bateau. Nous allons, à travers ce guide, vous expliquer tout ce qu'il y a savoir suret ses virées.Poursur votre île, sachez que vous n'avez rien à faire de particulier, si ce n'est de simplement d'avoir effectué la mise à jour du jeu. Une fois cela fait, dirigez-vous sur le ponton de votre île, et vous trouverez alorsCe petit personnage a en sa connaissance des lieux, dont tout le monde ignore leur emplacement. Pour découvrir ces mystérieuses îles, vous devez débourser la somme de 1 000 Miles Nook, et ce, pour chaque voyage. Une fois le trajet payé, vous allez pouvoir partir purement et simplement en virée avec lui, et vous aurez même le droit à une petite chanson.Une fois arrivé sur place, vous aurez la possibilité de découvrir de nouveaux environnements, forts intéressants.Tout d'abord, vous devez savoir que chaque île sur laquellevous amènera quelque chose de spécial : que ce soit la flore exotique, ou bien encore le fuseau horaire. Vous pourrez en effet vous retrouver sur une île qui n'est pas à la même saison que vous ni à la même heure. Voici quelques îles que vous pourrez découvrir :Dernier petit détail : si les chants d'Amiral vous tapent le système après quelques dizaines de voyages, vous pouvez passer la cinématique en appuyant sur B. Au contraire, si vous voulez l'accompagner, vous pouvez également interagir avec les emotes via la touche ZR puis A pour, par exemple, taper dans vos mains.