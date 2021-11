Animal Crossing: New Horizons : Comment obtenir les recettes de cuisine et un potager ?

Obtenir les recettes de cuisine dans Animal Crossing: New Horizons

Faire son potager dans Animal Crossing: New Horizons

De nombreuses fonctionnalités ont été introduites avec l'arrivée de la mise à jour 2.0 d', disponible depuis le 4 novembre 2021. Les recettes de cuisine et les potagers font partie de ces nouveautés, et nous vous expliquons comment faire pour y avoir accès.Tout d'abord, pour commencer les hostilités comme il se doit, vous devez être sûr d'être en possession de suffisamment de points Nook Miles afin de pouvoir mettre la main sur les nouveautés. Les recettes de cuisine sont en effet disponibles au Bureau des Résidents via la machine spéciale de Nook.Intitulée « Recettes Créations + », la nouvelle fonctionnalité cuisine est affichée au prix de 2 000 points Nook Miles. Une fois achetée, votre téléphone mettra l'application Création à jour pour y ajouter les nouvelles recettes de cuisine. Par ailleurs, il est bon de signaler que les frères Nook vendent eux aussi des recettes. Intitulé « Bien débuter la cuisine », ce petit livre de recettes est affiché au prix de 4 980 clochettes. Enfin, vous en trouverez aussi certaines dans les bouteilles échouées au bord de la mer.Toutefois, pour cuisiner, vous allez avoir naturellement besoin de certains ingrédients comme de la farine, ou encore du sucre, mais pour cela, vous allez devoir avoir la main verte et faireComme annoncé, vous pouvez en effet faire un potager dansgrâce à la mise à jour 2.0. Toutefois, vous allez pour cela devoir vous rendre, dans un premier temps, sur l'île de Joe. C'est en effet là-bas que vous trouverez ce dont vous aurez besoin.Une fois arrivé sur son île, vous remarquerez la présence de Gyroïdes qui vont demanderont un peu d'argent afin d'implanter certaines boutiques. Celle qui nous intéresse ici est celle de. Pour voir notre amoureux des plantes prendre place sur l'île de Joe, vous allez devoir débourser 100 000 clochettes, et c'est seulement au lendemain de votre don qu'il fera son apparition. Par la suite, il vous présentera ses différentes graines :...Une fois vos graines en main, il ne vous reste plus qu'à. Comme pour les citrouilles, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour que le tout pousse, mais si vous arrosez les graines une fois par jour, la récolte n'en sera que plus généreuse.Une fois la récolte terminée, il ne vous reste plus qu'à commencer à cuisiner, et pour cela, vous allez devoir vous diriger vers une kitchenette et non vers l'établi de bricolage. À vous les bons petits plats.