Vous pouvez, dans Animal Crossing: New Horizons, aller directement chez vos amis, ou même des personnes que vous ne connaissez pas. Cependant attention, pour ne pas passer pour un goujat il y a quelques règles à respecter...

Comment être un visiteur exemplaire ?

Ne rien prendre sans demander

Respectez les fleurs

Prévenez de votre arrivée et de votre départ

Laissez un pourboire pour les navets

Ne venez pas les mains vides

Dans ce nouvel opus de, vos amis ou de parfaits inconnus peuvent venir sur votre île, mais vous pouvez également aller chez eux. Dans ce guide, nous allons vous expliquer comment être un bon visiteur.Il y a quelques règles à respecter pour être un visiteur exemplaire. Comme vous devez le savoir, certains s'amusent à venir sur les îles de leurs amis ou d'étrangers pour venir saccager les lieux, or, ce comportement est totalement incorrect et inapproprié. Voici donc la liste de ce que vous devez faire, ou ne pas faire, pour passer un agréable moment chez vos amis.Qu'il s'agisse de fleurs, de fruits, de meubles dans les magasins ou d'objets laissés à terre, ne vous servez pas sans demander la permission. La plupart des personnes seront contentes de les partager avec vous, mais certains préfèrent les garder pour eux. Demandez pour être sûr et ne pas contrarier votre hôte.La nature est fragile, et les fleurs dans New Horizons aussi ! Soyez conscient de l'endroit dans lequel vous courrez et ne vous amusez pas à le faire n'importe où, puisque les fleurs perdent leurs pétales. Même si dans ce nouvel opus elles ne disparaissent pas, les pétales et donc leur couleur ne seront plus visibles durant un certain temps.Lorsque vous êtes sur le point d'arriver sur une île, prévenez vos amis, puisque lors de votre venue, le jeu stoppe le temps du chargement et arrête par conséquent toute activité. Si jamais vos amis étaient en train de pêcher un gros poisson ou d'attraper un insecte rare, ou même de tirer sur un ballon au lance-pierre, ces dernières actions seront annulées et les poissons et insectes disparaîtront. De même lors de votre départ, prévenez avant. Cependant, si vos amis ont repéré des gros poissons ou insectes, mais qu'ils n'ont encore rien entrepris, ces derniers ne disparaîtront pas.Dans New Horizons il est fréquent de se rendre sur l'île d'un ami ou d'une connaissance pour vendre ses propres navets. En effet, le coup du navet diffère d'une île à une autre et parfois les prix sont beaucoup plus intéressants chez les autres. Dans ce cas, une fois sur l'île, faites vos affaires, mais prévoyez, même si ce n'est pas obligatoire, un pourboire pour la personne qui vous a laissé venir étant donné que c'est tout de même grâce à elle que vous faites des bénéfices. De plus, pour celle ou celui qui reçoit, le procédé est d'autant plus long, car vous n'êtes probablement pas le seul à venir vendre vos navets.Ce n'est pas non plus obligatoire, mais il est toujours mieux de venir avec un petit présent pour la personne. Que ce soit des fleurs, des fruits, ou quelque chose que vous avez fabriqué, cela fera toujours son petit effet. Si vous avez un doute, demandez au préalable à la personne ce dont elle aurait besoin, et faites en fonction de sa réponse.