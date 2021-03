Comment tout recommencer dans Animal Crossing: New Horizons ?

Première étape : Accédez aux paramètres de votre console Switch (l'onglet se trouve sur votre écran d'accueil).

Accédez aux paramètres de votre console Switch (l'onglet se trouve sur votre écran d'accueil). Deuxième étape : Après avoir cliqué sur l'icône des paramètres de la console, un menu va s'afficher, celui-ci proposant plusieurs options. Sélectionnez « Gestion des données ».

Après avoir cliqué sur l'icône des paramètres de la console, un menu va s'afficher, celui-ci proposant plusieurs options. Sélectionnez « Gestion des données ». Troisième étape : Une fois dans cet onglet, dirigez-vous dans « Gestion des données de sauvegarde » qui se trouve en bas de la liste. Une fois sélectionné, appuyez sur « Animal Crossing: New Horizons ».

Une fois dans cet onglet, dirigez-vous dans « Gestion des données de sauvegarde » qui se trouve en bas de la liste. Une fois sélectionné, appuyez sur « Animal Crossing: New Horizons ». Quatrième étape : Ensuite, appuyez sur « Effacer toutes les données de sauvegarde de ce logiciel ».

Animal Crossing: New Horizons est disponible depuis le 20 mars 2020, et de ce fait il n'est pas rare de voir sur les réseaux sociaux des joueurs se lasser de leur île après y avoir passé un certain temps. Ainsi, certains désirent tout recommencer, mais n'osent pas vraiment franchir le pas. Danssi vous décidez de tout recommencer, vous perdrez la totalité de votre île : votre maison, vos plans de fabrication, vos objets et vêtements, vos mimiques, vos clochettes, vos points Nook Miles, ainsi que vos habitants.Il est donc parfois préférable de réfléchir comme il se doit avant de sauter le pas. Cependant, si l'envie vous prend, nous allons bien évidemment vous expliquer les étapes à effectuer afin dePour, cela ne se passe pas en jeu, mais dans les paramètres de la console. Voici les étapes à suivre :Une fois que vous aurez validé la quatrième et dernière étape,, et lorsque vous redémarrerez le jeu, vous pourrez alors tout recommencer avec, comme si c'était la première fois que vous y jouez.En revanche,. Pour cela, vous devez vous rendre dans le menu du jeu lors de l'affichage de l'écran d'accueil du titre. Une fois dessus, appuyez sur la touche « - ». Nook va faire son apparition pour vous guider. Par la suite, sélectionnez « Les données de sauvegarde » puis « Supprimer un joueur ». Une fois la chose faite, vous pourrez vous recréer un nouveau personnage.Pour rappel, Animal Crossing: New Horizons est disponible sur Nintendo Switch.