Animal Crossing: New Horizons : Comment avoir les nouveaux habitants (dont Shino) de la 2.0 ?

Les nouveaux habitants d'Animal Crossing: New Horizons

Zinzin ♂

Azalée ♀

Boumboum

Estrella ♀

Foufou ♂

Kolette ♀

Cléo ♂

Roswell ♂

Alyx ♂

Astair ♀

Octoborg ♂

Marlou ♂

Terra ♀

Shino ♀

Shimi ♀

Tiansheng ♂

Comment obtenir les nouveaux habitants ?

Via les cartes Amiibo (Set 5). Seule façon d'obtenir rapidement l'habitant voulu, mais engendre quelques frais.

Avec de la chance, lors de voyages sur les îles mystérieuses.

Avec de la chance, lorsqu'un habitant arrive sur votre île.

En l'échangeant avec l'un de vos amis.

Animal Crossing: New Horizons ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Animal Crossing: New Horizons France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les habitants d'sont très nombreux et, avec la mise à jour 2.0, seize nouvelles têtes ont été ajoutées. Parmi elles, huit sont inédites et n'ont jamais été vues dans l'un ou l'autre des opus de la franchise. Certains d'entre eux sont très vite devenus appréciés des joueurs, sans grande raison apparente si ce n'est leur mignonnerie, comme, le chouchou de la communauté.Comme nous vous le disions,, que vous pourrez donc rencontrer. Parmi eux, nous retrouvons huit habitants déjà connus (les huit premiers) et huit inédits (les huit derniers).Si vous souhaitez obtenir, quoi qu'il arrive, l'un de ces seize habitants, vous allez alors devoir acheter des cartes Amiibo ( sur Amazon , par exemple). Elles sont vendues par pack de six, mais le contenu est aléatoire, ce qui veut dire que vous pourriez en ouvrir quelques-uns avant d'obtenir celui qui était désiré. Ensuite, pour apporter un personnage en jeu à partir d'une carte Amiibo, il vous suffit de vous rendre au Nook Stop et scanner la carte. Il faudra néanmoins convaincre le villageois de rester, en lui faisant quelques cadeaux.Si les cartes Amiibo ne sont pas l'option que vous privilégiez, sachez que vous pouvez également en obtenir différemment. Vous pouvez, en effet, voyager sur les îles mystérieuses et proposer à l'un des habitants de venir s'installer sur votre île (à condition d'avoir de la place), mais cela pourrait prendre du temps, beaucoup de temps, compte tenu de la quantité de. Sinon, les échanges avec d'autres joueurs, en ligne, sont également une possibilité. Autrement, il faudra une nouvelle fois compter sur la chance et espérer que l'un des villageois convoités arrive sur votre île lorsqu'une place se libère.En résumé,