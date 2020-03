Si l'argent manque parfois cruellement dans Animal Crossing: New Horizons, vous vous apercevrez rapidement que le manque d'emplacements dans l'inventaire peut aussi nous causer du tort.

Comment agrandir son inventaire dans Animal Crossing: New Horizons ?

Première mise à niveau de l'inventaire

Seconde mise à niveau de l'inventaire

Lorsque vous débutez votre aventure dans, vous vous apercevrez assez rapidement que votre inventaire se remplit à une vitesse phénoménale, vous poussant parfois à faire des choix. Cependant, dans ce nouvel opus, vous avez la possibilité d'Lorsque vous commencez votre aventure, vous disposez d'un inventaire dans lequel se trouvent 20 emplacements. Avec, vous avez dû vous apercevoir que cela était peu, puisque dans ce nouvel opus vous devez récolter des ressources afin de fabriquer des constructions. Ainsi, vos poches se retrouvent très vite remplies de tout un tas de bois, de pierre, ou encore de pépites de fer.Cependant, grâce à une nouveauté appelée les, vous allez pouvoir! Pour cela, rendez-vous à la tente de Nook, et dirigez-vous sur la machine qui se trouve directement sur la droite. Appelée le, cette machine vous permet d'effectuer de nombreux achats, que ce soit en payant avec des clochettes, ou en payant avec ces fameuxUne fois devant le Nook Stop, sélectionnez "".Une grande liste va alors s'ouvrir, et afin de pouvoir agrandir votre inventaire, sélectionnez la carte. Celle-ci vous coûtera. Si vous n'en disposez pas encore assez, rassurez-vous, il vous suffit d'effectuer des mini-quêtes qui vous rapporteront des miles. Afin de savoir ce que vous devez faire pour en récolter, ouvrez votreet allez sur l'application. Une fois votre achat effectué, cette première carte ajouteradans votreSi vous pensiez que 30 emplacements étaient suffisants, vous allez très vite déchanter. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre à jour votreune fois de plus pour. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faudra plus d'une semaine de jeu avant de pouvoir le déverrouiller.Au fur et à mesure que vous progresserez dans le jeu, vous devrez finalement placer trois nouveaux logements pour que des nouveaux villageois puissent y emménager (ce qui porte votre nombre total de villageois à cinq). Le jour de l'arrivée du troisième nouveau villageois, Nook vous informera qu'il travaille sur une mise à niveau de la tente des services aux habitants, la transformant alors en un véritable bâtiment.Au lendemain de la construction, le nouveau bâtiment des services aux résidents ouvrira ses portes. Une fois cela fait, accédez au Nook Stop et sélectionnez ". Vous verrez de nouvelles mises à niveau disponibles, y compris un guide d'organisation ultime de poche pour. Faites l'achat et vous obtiendrez 10 autres emplacements, ce qui portera votre total à 40.Nous ne savons pas encore si d'autres emplacements peuvent être ajoutés à l'inventaire. Nous mettrons à jour ce guide au fur et à mesure si besoin.